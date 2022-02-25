لجنة السلامة المهنية بمطار القاهرة تراقب الالتزام بالإجراءات الاحترازية

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى ضوء التزام مطار القاهرة الدولى بتوفير سفر آمن لجميع المسافرين وتوفير بيئة عمل آمنة لكافة العاملين ومرتادى المطار.

وتم خلال الاجتماع عرض آخر المستجدات فيما يتعلق بالإجراءات المطبقة بمطار القاهرة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومراجعة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة، والاستمرار فى تكثيف هذه الإجراءات، من خلال عمليات التطهير المستمر لصالات السفر والوصول وأماكن الانتظار والاستراحات والصالونات، وبوابات الصعود إلى الطائرة والسلالم المتحركة والمصاعد، ومكاتب ووسائل نقل العاملين، والتأكيد على التزام الركاب والعاملين بارتداء القناعات الطبية، مع استمرار التباعد الاجتماعى وتوفير المطهرات اللازمة بجميع الصالات والأماكن التى يتم ارتيادها.

ومن جانبه قام مدير الحجر الصحى بالمطار، بعرض آخر المستجدات فيما يخص فيروس كورونا المستجد والإجراءات الصحية المتبعة، طبقا لما يصدر من وزارة الصحة من منشورات خاصة بهذا الشأن.

كما تم عرض ما تقوم به إدارات الخدمات لمبانى الركاب (1-3)، والتى تتولى تشغيل منظومة النظافة من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل أثناء أداء المهام الموكلة إليهم والخاصة بأعمال النظافة حفاظا على سلامة وصحة العاملين.

يذكر أن مطار القاهرة الدولى قد نجح فى أن يتأهل وللعام الثانى على التوالى فى تجديد شهادة " الاعتماد الصحى الدولى للسفر الآمن"، والتى يمنحها المجلس الدولى للمطارات ( ACI ) ضمن البرنامج الدولى للاعتماد الصحى للمطارات (AHA) والذى يتم من خلاله متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة بالمطار للحفاظ على سلامة المسافرين والعاملين.