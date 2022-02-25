/681670/اللواء-طارق-نصير-يشيد-بالمؤتمر-الدولي-الخامس-لرواد-الأعمال-القانونية-ويؤكد-فرصة-لتحقيق-التنمية-المستدامة-العربية

قال النائب اللواء طارق نصير امين عام حزب حماه الوطن وعضو البرلمان العربي ان المؤتمر الدولي الخامس لرواد الأعمال القانونية الذي عقدة المركز الدولي الخليجي برئاسةالمستشار محمد الذوادي تحت عنوان "القانون والتنمية المستدامة رؤي عربية 2030 بحث استراتيجيات الدول والمنظمات العربية وإنجازاتها بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأحدث التطورات التشريعية في هذا المجال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

دوت الخليج وأكد نصير اثناء مشاركتة ضمن وفد البرلمان العربي برئاسة النائب عادل العسومي ان المؤتمر ناقش ايضا سبل دعم سياسات ورؤى الدول والمنظمات العربية في تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة عبر دعم وتعزيز سيادة القانون وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتطوير واستحداث التشريعات التي تدعم أهداف التنمية المستدامة. اللواء طارق نصير يشيد بالمؤتمر الدولي الخامس لرواد الأعمال القانونية ويؤكد فرصة لتحقيق التنمية المستدامة العربية واشاد اللواء طارق نصير بالمؤتمر ومنظمية وعلى رأسهم المستشار محمد الذوادي المدير التنفيذي للمركز الدولي الخليجي مؤكدا انة من الشخصيات الوطنية العربية المتميزة والتي تحظى بالاحترام والتقدير من البرلمانات العربية

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