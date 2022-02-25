/681671/نائب-المصريين-بالخارج-يتابع-أوضاع-المصريين-بأوكرانيا-ويطمئن-على-أحوال-الجالية-مع-وزيرة-الهجرة

أكد النائب عمرو هندى، نائب المصريين بالخارج، ووكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، تواصله على مدار الساعات الماضية مع السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج للمتابعة والتنسيق بشأن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الطلاب والجالية المصرية بأوكرانيا والعمل على تلبية الإحتياجات الخاصة بها.

دوت الخليج جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا على متابعة غرفة العمليات القائمة لأحوال المصريين وما يحدث من مستجدات داخل أوكرانيا. وبعث نائب المصريين في الخارج رسالة طمأنة للطلاب المصريين فى أوكرانيا فى ضوء تداعيات الحرب القائمة مع روسيا، مؤكدا على ان الدولة المصرية دائما ما تقف بجانب بنائها ولم تتخلى عنهم في أي وقت. نائب المصريين بالخارج يتابع أوضاع المصريين بأوكرانيا ويطمئن على أحوال الجالية مع وزيرة الهجرة واكد وكيل لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان على توفير كافة سبل الحماية وإمكانيات العودة لأرض البلاد فى أى توقيت بحسب التداعيات وذلك عبر ممر أمن . وأكد نائب المصريين بالخارج على أنه سيكون هناك اتصال مستمر بالسفارة المصرية في أوكرانيا، بالاضافة إلى التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية في مصر للاطمئنان على سلامة المقيمين في أوكرانيا.

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