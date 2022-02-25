/681673/مش-وقت-هزار-وتنمر-سمية-الخشاب-توجه-رسالة-قاسية-للساخرين-من-الأزمة-الأوكرانية

أعربت الفنانة سمية الخشاب عن حزنها بسبب الأزمة الاوكرانية الروسية، والتي استغلها رواد التواصل الإجتماعي من أجل صناعة الميمز والكومكيس، أي الصور المضحكة بالإستعانة بصور الخراب الحالل على أوكرانيا، مما أثار غضب سمية الخشاب بشكل كبير.

دوت الخليج يرصد لكم رسالة الفنانة سمية الخشاب لرواد التواصل الإجتماعي الساخرين من الأزمة الروسية الأوكرانية.

سمية الخشاب تتعاطف مع أوكرانيا

وقالت سمية الخشاب: الكوميكس اللي طالع من بعض الشباب سخيف وصعب وقت الأزمات والمصايب.. الناس تهزر.. الحكاية مش وقتها، وذلك كان في مداخلة هاتفية لها ببرنامج الستات المذاع على قناة النهار، وتقدمه كلًا من: مفيدة شيحة وسهير جودة،

وأردفت سمية الخشاب خلال المكالمة، قائلة: أن المشهد في أوكرانيا صعب بشكل كبير، والوضع الحالي لا يُحتمل، وقد أكدت سمية: لازم نتعايش ونتناغم مع المجتمع، ويكون صاحي ويبص حواليه الدنيا فيها إيه.

وأضافت سمية، قائلة: لازم الفنان يكون متفاعل مع الأحداث اللي بتحصل حواليه، وعايزة أقول للناس.. التنمر والهزار مش وقته.. حط نفسك مكان الناس دي اللي متبهدلة وبتعاني، بطلوا هزار في المواقف دي.

وفي نفس السياق، قد علقت كلًا من الإعلاميتين المقدمتين لبرنامج الستات وهم سهير جودة ومفيدة شيحة، على الحرب الروسية الأوكرانية خاصةً بعد إعلان روسيا بدء عملية عسكرية في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الخميس.

سمية الخشاب وعروسي الإسماعيلية

على الصعيد الآخر، قد صرحت الفنانة سمية الخشاب من قبل عن رفضها لإعتذار عريس الإسماعيلية، وكان ذلك في مكالمة هاتفية لها في برنامج " MBCTrending"، وقالت سمية: أنا أرفض تعامل الرجل مع المرأة بعضلاته لأنه أقوى منها جسديًا، والمرأة وصلت لمرحلة جيدة جدًا في الحصول على حقوقها لكن يتبقى أمامنا طريق طويل بسبب هذه الأزمات التي تظهر كل فترة منفصلة، وبعض الرجال لديهم جهل ويعتقدون أن بإمكانهم ظلم المرأة لأنها ضعيفة.

كما تحدثت الخشاب عن تصالح وظهور عروس الإسماعيلية مع زوجها بعد الواقعة، وعلقت سمة على الواقعة، قائلة: لا أعلم ظروف عروس الإسماعيلية وهل عندها أهل، وهي بالتأكيد اضطرت لرد الفعل الذي صدر عنها خوفًا من الفضائح وكلام الناس، لكن أنا معها قلبًا وقالبًا، وأحزنني رد فعلها لكن لا أستطيع لومها.