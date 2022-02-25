الأهلي يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة صن داونز بدوري أبطال إفريقيا

/681675/الأهلي-يختتم-تدريباته-استعدادا-لمواجهة-صن-داونز-بدوري-أبطال-إفريقيا

خاض النادي الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي والمقرر لها التاسعة مساء غد على استاد القاهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقبل انطلاق المران عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين ثم خاض الفريق مرانه على ملعب التتش الذي بدأ بعمليات الإحماء قبل تنفيذ الجوانب الفنية والخططية.

وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى من المران وفقًا للنظام المتبع قبل المباريات الرسمية في دوري أبطال إفريقيا.

بيتسو موسيماني في التدريبات

وعقد اليوم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز وتم الاتفاق خلاله على أن يرتدي النادي الأهلي زيه التقليدي والمكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجورب الأبيض.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية المتعلقة بالمباراة، خاصة موعد وصول الفريقين إلى الملعب، وموعد انطلاق عمليات الإحماء.

موقف الأهلي في المجموعة

يذكر أن الأهلي قد تعادل بدون أهداف مع الهلال السوداني في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.‎

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على ملعبه ووسط جماهيره، بعدما تعادل اللقاء الماضي أمام الهلال السوداني وتأجيل أول جولة بسبب المشاركة في كاس العالم.

ويحتل الاهلي المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطة من لقاء وحيد، بينما يأتي صن داونز في الصدارة بأربعة نقاط.

قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر.