التعليم العالى: طلابنا الدارسون بالجامعات الأوكرانية بخير ويستكملون دراستهم

جدة - نرمين السيد - صرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى، بوجود اتصالات مستمرة مع السفير أيمن الجمال سفير جمهورية مصر العربية فى أوكرانيا؛ للاطمئنان على الطلاب المصريين الدراسين فى الجامعات الأوكرانية.





وأكد سفير مصر بأوكرانيا، أن السفارة المصرية على تواصل مستمر مع الطلاب الدارسين بالجامعات الأوكرانية، بكافة وسائل التواصل المتاحة، وأن السفارة توجه إليهم التعليمات الضرورية الدائمة لضمان سلامتهم فى ضوء تطورات الأوضاع بأوكرانيا.

وأكد وزير التعليم العالى أن تواصل السفارة المصرية مع الجامعات الأوكرانية، أكد موافقة هذه الجامعات على استمرار الدراسة بنظام الأونلاين للطلاب، لحين عودة الظروف الطبيعية.

وأضاف وزير التعليم العالى أن كافة الجامعات الأوكرانية أكدت فى تواصلها مع السفارة المصرية، على التزامها الكامل بمراعاة مصالح الطلاب والحرص على مستقبلهم.

وأكد وزير التعليم العالى أن الوزارة مستمرة فى التنسيق والمتابعة مع سفارتنا فى أوكرانيا؛ للاطمئنان على أمن الطلاب المصريين، وضمان الحفاظ على مستقبلهم.