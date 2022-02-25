«تكنولوجيا الأغذية» ينظم 6 دورات تدريبية فى المجالات التغذوية المختلفة

جدة - نرمين السيد - نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ست دورات تدريبية فى المجالات التغذوية المختلفة بالمحطات البحثية المختلفة.





وقال الدكتور شاكر عرفات، مدير المعهد، إن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وإشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، لنشر ثقافة التغذية السليمة والمجالات المرتبطة بها.

وأضاف أن البرامج التدريبية شملت موضوعات الأهمية الصحية والتغذوية لمحاصيل الحبوب ومنتجاتها، حيث تم استعراض الأهمية الصحية والتغذوية لمحاصيل الحبوب ومنتجاتها وأوجه الاستفادة المثلى منها وتقليل الفاقد، مع التركيز على حبوب الشعير ومدى إمكانية الاستفادة منه كبديل جزئى لدقيق القمح فى بعض المنتجات الغذائية بهدف تقليص العجز فى القمح ورفع القيمة الغذائية للمنتجات المدعمة.

وأوضح عرفات أنه تم أيضا عقد دورة تدريبية بعنوان "التغذية العلاجية"، تضمنت العديد من الموضوعات الهامة الخاصة بالتغذية العلاجية منها تصميم برامج التغذية العلاجية بالاعتماد على ميكروبات الأمعاء، وتغذية مرضى القولون التقرحى، وتغذية المرضى المصابين بكورونا، وتغذية مرضى الداء السكرى والضغط، وكذلك عقد ندوة تثقيفية بعنوان استخدام الأسماك فى إعداد أغذية الأطفال، لشرح إمكانية استخدام أسماك البلطى وأسماك السردين صغيرة الحجم فى إنتاج بيوريه أغذية الفطام المعقم الغنية فى محتوى البروتين والفيتامينات والمعادن خاصة الكالسيوم والفوسفور.

وأشار إلى أنه تم أيضا عقد دورة حول "المطبخ الساخن وفنون الطهى" ل 40 متدربا من الشباب الوافدين الأفارقة والعرب من خمس دول "إريتريا – السودان – اليمن – العراق – سوريا" والمقيمين بمصر، بالإضافة إلى عدد من الشباب المصرى، وكذلك تم إعداد برنامج تدريبى متخصص يشتمل على عدد من المحاضرات النظرية فى مجال سلامة الغذاء، بهدف تأهيل الشباب العربى والإفريقى للعمل فى مجال إعداد وتقديم الغذاء، وذلك بغرض دمج هذا الشباب مع الشباب المصرى بحيث يكتسب المتدرب فى نهاية البرنامج المعرفة و المهارات التى تؤهله لسوق العمل فى إعداد وتصنيع و تقديم الغذاء.

وتابع أنه تم أيضا عقد برنامج تدريببى لعدد من المهندسين العاملين بمصانع الأغذية والباحثين بمراكز البحوث وشباب الخريجين وطلاب الجامعات المصرية، بهدف تعريف المتدربين بمنهج التعلم السريع لجودة إدارة سلامة الغذاء أيزو 22000 لتمكينهم من تنفيذ تطبيق أنظمة سلامة الغذاء، وذلك من خلال الفهم الواضح لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية ISO 22000 : 2018 والمعايير المرتبطة بمبادئ تحليل المخاطر للأغذية وأيضا فهم مبادئ نظام إدارة سلامة الغذاء والعمليات والتقنيات المستخدمة لتقييم وإدارة المخاطر المتعلقة بسلامة الغذاء.

ويوضح معيار الأيزو 22000 كيف يمكن للمؤسسة أن تثبت قدرتها على التحكم فى مخاطر السلامة لضمان إنتاج غذاء آمن.