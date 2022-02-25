وقال المحافظ - فى بيان اليوم الجمعة - إن إجمالى ما تم تنفيذه منذ بدء المرحلة الثانية من الموجة الـ19 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بلغ 338 قرارا، منها 269 قرار حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية على مساحة 87 فدانا و11 قيراطا، و15 سهما، وإزالة 42 حالة تعدٍ على أملاك الدولة على مساحة 6414 مترا بالتعاون بين مجالس المدن، وقوات الأمن، ورد الأراضى لجهات الولاية.
وأشار المحافظ إلى أنه لا تهاون فى ملف التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، ولا تراجع عن استرداد حق الدولة، مؤكدًا أنه لن يتم إغفال أية تجاوزات خلال الموجة 19 التى يتم تنفيذها على 3 مراحل خلال أشهر يناير وفبراير ومارس، إذ بدأت المرحلة الأولى من 19 إلى 30 يناير الماضى، والمرحلة الثانية من 6 إلى 26 فبراير الجارى، والمرحلة الثالثة من 6 إلى 26 مارس المقبل، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ الموجة 19 لتذليل معوقات العمل أولا بأول.
وأضاف أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع يوميا موقف تنفيذ قرارات الإزالة لتحقيق الخطة المستهدفة، موجهًا بالتنسيق الكامل مع جميع جهات الولاية للأراضى التى تم إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودتها مرة أخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تنفيذ 18 قرار إزالة لتعديات على أراضى أملاك الدولة بكفر الشيخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.