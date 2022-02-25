تنفيذ 18 قرار إزالة لتعديات على أراضى أملاك الدولة بكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، بالتعاون مع قوة أمنية، من تنفيذ 18 قرار إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة، منها 16 قرار إزالة على مساحة 12 قيراطا و17 سهما، وإزالة التعدى على أملاك الدولة على مساحة 210 أمتار، وذلك خلال المرحلة الثانية من الموجة الـ19 من حملة "حق الشعب" تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتوجيهات جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.





وقال المحافظ - فى بيان اليوم الجمعة - إن إجمالى ما تم تنفيذه منذ بدء المرحلة الثانية من الموجة الـ19 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بلغ 338 قرارا، منها 269 قرار حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية على مساحة 87 فدانا و11 قيراطا، و15 سهما، وإزالة 42 حالة تعدٍ على أملاك الدولة على مساحة 6414 مترا بالتعاون بين مجالس المدن، وقوات الأمن، ورد الأراضى لجهات الولاية.

وأشار المحافظ إلى أنه لا تهاون فى ملف التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، ولا تراجع عن استرداد حق الدولة، مؤكدًا أنه لن يتم إغفال أية تجاوزات خلال الموجة 19 التى يتم تنفيذها على 3 مراحل خلال أشهر يناير وفبراير ومارس، إذ بدأت المرحلة الأولى من 19 إلى 30 يناير الماضى، والمرحلة الثانية من 6 إلى 26 فبراير الجارى، والمرحلة الثالثة من 6 إلى 26 مارس المقبل، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ الموجة 19 لتذليل معوقات العمل أولا بأول.

وأضاف أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع يوميا موقف تنفيذ قرارات الإزالة لتحقيق الخطة المستهدفة، موجهًا بالتنسيق الكامل مع جميع جهات الولاية للأراضى التى تم إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودتها مرة أخرى.