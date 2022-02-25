رغم الطقس السيئ.. توافد الرحلات السياحية على معالم وأسواق بورسعيد (صور)

جدة - نرمين السيد - شهدت محافظة بورسعيد اليوم الجمعة، توافد للزائرين من جميع المحافظات، لزيارة العديد من المناطق السياحية ببورسعيد وعلى رأسها حديقة فريال، والتى اكتسبت شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأول الأماكن السياحية التى يزورها القادمين للمحافظة، بعد التطور الحضارى والجمالى الذى شهدته حديقة فريال التاريخية والتى أصبحت من أفضل الأماكن السياحية ببورسعيد مؤخرا، وكذلك وجبال الملح بمدينة بورفؤاد.





وأعرب العديد من المواطنين عن سعادتهم بزيارة حديقة فريال، والتى تمتلك مقومات سياحية رائعة ومصممة على الطراز الأوروبى، مؤكدين أن بورسعيد شهدت طفرة كبيرة فى مجال السياحة وأصبحت تمتلك العديد من المناطق السياحية المميزة والتى يتم تداولها على نطاق واسع من خلال وسائل التواصل الاجتماعى. تعتبر محافظة بورسعيد محطة رئيسية خاصة للسياحة الداخلية وسياحة اليوم الواحد، وذلك لوجود نقلة نوعية جاذبة للمواطن للاستمتاع بجمال المحافظة على مدار العام صيفا وشتاء، بالإضافة إلى اعتدال أسعارها التى تناسب الجميع، بالإضافة إلى وجود كم كبير من الحدائق العامة المفتوحة والتى تعبر عن تاريخ بورسعيد بلمسة حضارية تليق ببورسعيد، فضلا عن الموقع الجغرافى الرائع، حيث المتعة الحقيقية لموقع بورسعيد المطلوب على قناة السويس ومتعة ركوب المعدية للزوار، وهو ما يمثل سعادة غامرة وبلا مقابل للانتقال لمدينة بورفؤاد ذات الطراز المعمارى الأوروبى الجميل والاستمتاع بجبال الملح كمزار سياحى جديد ببورسعيد لتنشيط السياحة الداخلية وسر شهرتها تجمع الملح بكميات هائلة على مساحات شاسعة وتتميز بلونها الأبيض الناصع تشبه جبال الثلج بالقطب الشمالى.

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