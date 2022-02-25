التعليم العالى: طلابنا بجامعات أوكرانيا بخير ويستكملون دراستهم أونلاين

قال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى، إن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، يُجرى اتصالات مستمرة مع السفير أيمن الجمال سفير جمهورية مصر العربية فى أوكرانيا؛ للاطمئنان على الطلاب المصريين الدراسين فى الجامعات الأوكرانية.
وأكد سفير مصر بأوكرانيا، أن السفارة المصرية على تواصل مُستمر مع الطلاب الدارسين بالجامعات الأوكرانية، بكافة وسائل التواصل المُتاحة، وأن السفارة توجه إليهم التعليمات الضرورية الدائمة لضمان سلامتهم فى ضوء تطورات الأوضاع بأوكرانيا.
وأكد وزير التعليم العالى تواصل السفارة المصرية مع الجامعات الأوكرانية، وموافقة هذه الجامعات على استمرار الدراسة بنظام الأونلاين للطلاب، لحين عودة الظروف الطبيعية.
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