ضريح الراحل مبارك يستقبل محبيه في الذكرى الثانية لوفاته.. صور

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استقبل ضريح الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، محبيه في الذكرى الثانية لوفاته والتي حلت اليوم الموافق 25 -2 – 2022.

دوت الخليج

ووكان من أبرز الحضور السيدة سوزان مباركـ ونجليها علاء وجمال ـ وعدد من الأقارب والأهل بمنطقة كلية البنات بمصر الجديدة، لإحياء الذكرى الثانية لوفاته.

العديد من المواطنين توافدوا صباح اليوم لقبر الراحل محمد حسني مبارك، بمنطقة كلية البنات بمصر الجديدة، من أجل إحياء الذكرى الثانية لوفاتهـ حيث بدى عليهم ملامح الحزن والأسى.

الالتزام بالاجراءات الاحترازية في مراسم إحياء الذكرى الثانية لوفاى الراحل حسني مبارك

وحضر عدد من المواطنين، لضريح الرئيس الراحل محمد حسني مبارك من اجل بدء مراسم إحياء الذكرى الثانية لوفاته، كما تم التزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومتحوراته المختلفة، من أجل ان تكون الزيارة آمنة للجميع.

الرئيس الراحل محمد حسني مبارك

ويعد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، قد حكم مصر لمدة 30 عاما، ووافته المنية عن عمر يناهز 92 عاما، بعد صراع مع المرض، حيث أجرى عملية جراحية قبل وفاته بما يقارب الشهر، وأعلن وقتها نجله، علاء مبارك، استقرار حالته الصحية، بعد خروجه من غرفة العمليات.

ثورة يناير وانهاء حكم حسني مبارك

بعد ان أمضى حسني مبارك قرابة ثلاثين عاما في الحكم، فقد حفلت حياته بالكثير من الأحداث بدأت بسجل عسكري حافل إلى أن جاءت ثورة يناير 2011، لتطيح بحكمه بغد فترة امتدت لثلاثة عقود، مما يجعلها الأطول منذ 1952 العام الذي أنهت الحكم الملكي.