/681681/موسيماني-صن-داونز-لديهم-فلسفة-جديدة-ومواجهتهم-تختلف-عن-الهلال

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، أن مباراة صن داونز غدًا ستكون صعبة فنيًّا داخل الملعب على غرار مباراة الهلال السوداني في الجولة الثانية من البطولة، مشيرًا إلى أن فريقه استعد جيدًا لمواجهة بطل جنوب إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في التاسعة مساء غدٍ السبت على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

بيتسو موسيماني عن مباراة صن داونز

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مباراة الغد على غرار لقاء الهلال السوداني ستكون صعبة فنيًّا داخل الملعب ولكن في ظروف أفضل من حيث درجات الحرارة وأرضية الملعب، والمؤكد أنها ستكون أفضل مما واجهناه في السودان".

وأضاف: "شاهدت مباراة صن داونز أمام المريخ السوداني وهم يمتلكون تحركات سريعة وذكية وأداء مختلفًا ويجب أن نكون جاهزين لهذه الطريقة".

موسيماني عن طريقة لعب صن داونز

وأكمل: "فلسفة لعب صن داونز لم تتغير حتى الآن، هم لا يزالون يحافظون على النمط الذي بدأته معهم من ٨ سنوات ولكن هناك أشياء ونقاط تطورت في أدائهم وأصبحوا أفضل".

وواصل: "أنا غير متخصص للعمل مع اللاعبين نفسيًّا قبل المباريات الكبرى، ولكن بالتأكيد أنا واثق أنه حينما تكون لاعبًا في الأهلي لا تبحث عن دوافع للاستعداد لصن داونز أو أي فريق، لأن لاعبي الأهلي طوال الوقت مطالبون باللعب في كل المباريات والبطولات الكبيرة بنفس الأداء والخبرات وبشخصية البطل".

عودة مصابي الأهلي

وزاد موسيماني: "سعيد بعودة الشناوي وبيرسي تاو قبل مباراة صن داونز غدًا، خصوصًا أن الفريق كان يعاني من غياب ما لا يقل عن سبعة لاعبين مؤثرين خلال الفترة الماضية".

وأشاد موسيماني بأداء اللاعبين خلال الفترة الماضية وجاهزية الكثير منهم التي تجعلهم دائمًا إضافة للفريق في الكثير من الأوقات الصعبة.

وشدد موسيماني على أن فوز الأهلي على صن داونز الجنوب إفريقي ٣ مرات خلال الفترة الماضية لا يعني له شيئًا قبل مباراة الغد، مؤكدًا أن لكل مباراة ظروفها والأهلي ينظر دائمًا للأمام.