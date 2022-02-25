/681685/كارثة-فى-مستشفي-السنبلاوين-عزل-مدير-المستشفي--وإحالة-المقاول-إلى-النيابة-العامة

أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية قراراً بعزل مدير مستشفي السنبلاوين، وإحالة الشركة المسؤلة عن المصاعد بالمستشفي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة، وذلك على خلفية سقوط مصعد كهربي اليوم بالمستشفي مما أسفر عن مصرع ممرضة وإصابة أخرى بكسور خطيرة، كما أصدر تعليمات مشددة بتشكيل لجان من قبل الإدارة الهندسية بمجلس مدينة السنبلاوين للمرور على كافة المصاعد المتواجدة داخل مستشفيات المحافظة للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام.

كما توجة الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الدقهلية لمقر الحادث، لفتح التحقيق اللازم حول الواقعة ومحاسبة المقصرين، فيما قامت أأسرة ضحية الحادث بالتواجد بمحيط المستشفي لاستلام الجثمان وانهاء الإجراءات، وكانت قد لقيت ممرضه مصرعها وأصيبت أخرى، بعد سقوط مصعد كهربي بمستشفي السنبلاوين العام، وورد بلاغاً أفاد سقوط المصعد الكهربي داخل المستشفي وبداخله أحد أعضاء أطقم التمريض، وعلى الفور تحركت قوات الأمن نحو موقع البلاغ، بينما أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية تشكيل لجنة للتحقيق فى الواقعة.

حادث مستشفي السنبلاوين

وتلقت قوات الأمن بلاغاً أفاد إنهيار مصعد كهربي داخل مستشفى السنبلاوين العام، وعلى الفور تحركت قوات الأمن لموقع البلاغ لاتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة، وأسفر الحدث عن مصرع ممرضة تدعى أمينة الإمام 32 عام، بينما أصيبت أخرى بكسور خطيرة، فيما توجة وكيل وزارة الصحة بالدقهلية لمقر المستشفي لمتابعة التحقيقات واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المقصرين.

وأكد شهود عيان أن المصعد كان مغلقاً بسبب أعطاله الكتكررة، مؤكدين أنهم تفاجؤا بانهياره وبداخله أحد أطقم التمريض، مشددين أن المستشفي كانت قد أعلنت الغاء التعامل مع المصاعد بسبب وجود مشاكل فنية بها، وقامت قوات الأمن بتحرير المحضر اللازم للواقعة تمهيداً للعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال استخراج تصارح الدفن.

اكتشاف جثة سيدة بمصرف فى الدقهلية

وعثر أهالي قرية الرياض مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية اليوم، علي جثة سيدة في العقد الخامس من ‏عمرها في حالة تعفن في ترعه الرياض بالقرب من مدرسه ثانوي بالقرية، و جري إخطار مباحث ‏المركز، وعلى الفور انتقلت وسيارة إسعاف وقوات الإنقاذ النهري إلي مكان العثور علي الجثة.