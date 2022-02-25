/681687/غلق-صناديق-الاقتراع-بانتخابات-نقابة-المهندسين-فى-الاسكندرية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية، قبل قليل، غلق صناديق الانتخابات وبدء الفرز فى 32 لجنة انتخابية تحت إشراف القضاة، إستعدادًا لإعلان نتيجة الفرز، وإعلان الفائز بمنصب رئيس نقابة الإسكندرية وأعضاء مجلس النقابة وأعضاء الشعب العامة .

وقال المهندس محمد فتح الباب، رئيس لجنة الانتخابات فى نقابة المهندسين بالإسكندرية، إن الانتخابات جرت دون أية مشاكل منذ فتح اللجان وحتى غلق باب التصويت، وشهدت انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية، صباح اليوم، إقبالاً كبيرًا منذ الساعات الأولى بعد فتح اللجان فى الساعة العاشرة صباحا، يذكر أن من لهم حق التصويت فى انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية هم 95 الف 544، مهندس ويبلغ إجمالى المرشحين 115 مرشح وينافس على مقعد رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية 10 مرشحين.

انتخابات نقابة المهندسين

وتشهد محافظات مصر غداً الجمعة 25 فبراير انطلاق انتخابات رؤساء النقابات الفرعية لنقابة الهندسي، فضلاً عن التجديد النصفي لعدد أعضاء مجالس إدارة النقابة على مستوى المحافظات، والذين مرعلى انتخابهم 4 سنوات، على أن يكون منتصف مارس القادم هو موعد جولات الإعادة على مقعد النقيب فى حالة عدم حسم أحد المرشحين لمقعد النقيب فى الجولة الأولى.

وتسعى قائمة المهندس هانى ضاحى وزير النقل الأسبق لحسم انتخابات النقابة من الجولة الأولى، وذلك عقب إنعقاد مؤتمر دعائي قام خلاله أعضاء القائمة بشرح الرؤى، والأفكار التى سيتم تطبيقها لخدمة المهندسين حال فوزهم، بينما سعى باقى المرشحين لجذب الأصوات عن طريق التصدى لمشاكل المهندسين ومحاولة إيجاد حلولاً جذرية لها.

بينما عقد المهندس طارق النبراوي، المرشح لمنصب نقيب المهندسين، مؤتمرا انتخابيا بنادي المهندسين ببورسعيد، التقى خلاله عددا من القيادات والرموز النقابية بالمحافظة، في إطار الاستعداد لانتخابات نقابة المهندسين المقرر إجراؤها في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وتعهد النبراوي، باستئصال الفساد بكافة صوره، والتصدي لكافة الممارسات الفاسدة، من خلال إرساء قواعد للمساءلة والمحاسبة، وإعلان كل القرارات على الجمعية العمومية بشفافية تامة، موضحا أن مجلسه سيعمل على فتح قنوات اتصال مباشر مع أكبر عدد ممكن المهندسين استنادا إلى تطور وسائل التواصل، وتمكينهم من الرقابة على أعمال مجلس النقابة إعمالا لقاعدة توسيع فرصة المشاركة في صناعة واتخاذ القرارات التي تحص المهندسين ومهنتهم.