/681688/عصام-كاريكا-يكشف-عن-هوية-مطربة-راحلة-تمنى-التلحين-لها

حل اليوم الجمعة الموافق 25 فبراير الفنان عصام كاريكا كضيف على برنامج كلام الناس، المذاع على قناة Mbc مصر وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، وتحدث كاريكا عن العديد من المواضيع التي تم ذكر اسمه فيها خلال الفترة السابقة.

دوت الخليج يرصد لكم حلول الفنان عصام كاريكا ضيف في برنامج «كلام الناس» على شاشة Mbc مصر، وذلك خلال السطور القادمة.

عصام كاريكا والتلحين

صرح الفنان عصام كاريكا خلال حلوله كضيف في برنامج «كلام الناس» مع الإعلامية ياسمين عز، عن نجمات الفن الذي يتمنى التحلين لهم، وقال: كان نفسي ألحن لذكرى الله يرحمها، ونفسي ألحن دلوقتي لأنغام لو في مصر وعملت لشيرين حاجات، وألحن لنانسي عجرم لو في لبنان ولحنت لمعظم المطربين الرجالة اللبنانين.

عصام كاريكا ونجيب ساويرس

تحدث الفنان عصام كاريكا عن أزمته السابقة مع نجيب ساويرس، وقال كاريكا: هو كان عتاب، أنا عاتبت نجيب ساويرس لأن هاني شاكر قيمة كبيرة، ومش هو اللي هينفسن من حنجرة.

وسألته الإعلامية ياسمين عز عن إذا كان هناك أزمة بينه وبين عمرو دياب بعد تصريحه في أحد البرامج عن وضع عمرو دياب في المرتبة الأولى من حيث الشهرة، فكان رد كاريكا: لما قالي ربت قولتله من حيث ايه، قال من حيث الصوت فرتبتها كاظم الساهر، جورج وسوف، عمرو دياب، رتبتلها من وجهة نظري اللي ممكن تبقى غلط من حيث الصوت، ورتبتهم من حيث الشهرة: عمرو دياب، كاظم الساهر، جورج وسوف.

وأضاف كاريكا قائلًا: عمرو دياب مزعلش مني لما قولت إن صوت كاظم الساهر وجورج وسوف أحسن منه.

معلومات عن عصام كاريكا

اسمه الحقيقي عصام عبد العزيز محمد أحمد وشهرته عصام كاريكا هو مطرب وملحن مصري وموزع موسيقي كما شارك في التمثيل في فلمين من أفلام السينما، وقدم العديد من الالحان إلى الكثير من أشهر المغنين العرب منهم عمرو دياب، ديانا حداد، حمادة هلال، مصطفى كامل، سميرة سعيد، ومحمد منير في البوم من أول لمسه والتي لاقت نجاحًا جيد مثل: “وهي عاملة ايه دلوقت” لـ عمرو دياب و”الايام” لـ حمادة هلال.