/681691/محلل-سياسي-يكشف-اخر-مستجدات-الأزمة-الروسية-الأوكرانية

قال اشرف سنجر، محلل سياسى، ان القوة الروسية بالطبع أكبر من القوة الاوكرانية بنسبة كبيرة، وبالتالى سوف تكون الحرب فى مصلحة روسيا، موضحا ان كييف تحاول على قدر المستطاع القيام بمقومات، ولكن الاستخدام الصروخى من قبل الجيش الروسى كان على مستوى عالى من الدقة واستهدفت جميع مراكز الحركة والردارات للدولة الاوكرانية.

العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا:

وأوضح اشرف سنجر، عبر لقائه فى برنامج الاخبار المذاع على قناة دى ام سى، ان وصول روسيا الى كييف يعتبر تحقيق انتصارا للرئيس الروسى لبوتين، حيث استطاع الوصول الى قلب العاصمة الاوكرانية. كما طرح بعض التساؤلات حول استمرار العمليات بهذا الشكل وهل سيحمل مزيد من القتلى فى الجانب الاوكرانى، وحول قدرة بوتين على تغيير طبيعة وعقيدة الشعب الأوكرانى فى استقبال حكومة جديدة وسلطة جديدة مدعومة من روسيا فى كييف

وأكد على ان استمرار تلك العمليات سوف تاخذ مزيد من الوقت يتراوح من عدة اسابع الى اشهر، مشيرا الى حديث الرئيس الأوكرانى اليوم الجمعة بأن اوكرانيا تركت وحيدة امام الجيش الروسى.

اجتماع حلف الناتو اليوم الجمعة:

وأوضح ان اجتماع حلف الناتو والذى سينعقد اليوم سوف يرتكز على ما انتهى اليه اجتماع مجلس الأمن القومى الأمركى امس الخميس وعلى وضع استراتيجية للتعامل مع روسيا وهى ضرب المفاصل الاقتصادية والنخبة المحيطة ببوتين لجعل روسيا مقيدة الحركة، مما قد يؤدى الى ضعف روسيا فى استمرار عملية الحرب مع أوكرانيا.

أشار الى ان المادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو لا يمكن تطبيقها على اوكرانيا بعتبرها ليست عضوا فى حلف الناتو، موضحا ان المواجهات العسكرية المباشرة بين اعضاء الحلف وروسيا يعتبر سيناريو من المستحيل ان يحدث على الارض الاوكرانية.

واضاف ان وزير الخارجية الفرنسى كان قد أعلن امس الخميس عن تواجد اسلحة نووية لدى بعض الدول الأعضاء فى حلف الناتو، مستبعدا سيناريو استخدام الاسلحة النووية سواء من جانب اعضاء حلف الناتو او من جانب روسيا حول القضية الاوكرانية