/681693/عمرو-دياب-الأذكى-ومش-مصدق-أني-بقيت-أبو-العروسة-أبرز-تصريحات-عصام-كاريكا-ببرنامج-كلام-الناس

فجر المطرب والملحن المصري عصام كاريكا عدد من التصريحات القوية خلال حلوله ، اليوم الجمعة، ضيفًا على برنامج «كلام الناس» المذاع على فضائية «Mbc مصر» من تقديم الإعلامية ياسمين عز.

وفي هذا الصدد يرصد دوت الخليج تصريحات مثيرة للجدل للفنان عصام كاريكا ببرنانج «كلام الناس».

أبرز تصريحات عصام كاريكا ببرنامج «كلام الناس»

• مش مصدق أن العمر جري وبنتي كبرت وبقيت أبو العروسة

• هربت أسبوع من خطيب بنتي قبل ما أقعد معاه

• ملقتش نفسي في التمثيل

• مطربين المهرجانات بيتخانقوا مش بيغنوا ومش بيعجبوني

• المهرجانات قعدت مطربيين كتير في البيت

• حمو بيكا قال على نفسه أنه مش مغني ومنجحش في الامتحان فعايز ياخد التصريح على أساس ايه

• نصيحتي له أنه يكثف الكورسات شوية

• كان نفسي ألحن للراحلة ذكرى وحاليًا عايز ألحن لأنغام

• عمرو دياب أذكى المطربين بعده تامر حسني وفي الآخر محمد حماقي

أفلام لحن عصام كاريكا أغانيها

وسبق وأن لفت كاريكا إلى أنه أنه لحن الموسيقى التصويرية والأغاني لحوالي 44 فيلما، مثل أفلام محمد هنيدي «عسكر في المعسكر» و«يا أنا يا خالتي» و«الواد بلية ودماغه العالية»، إضافة لأفلام محمد سعد مثل «اللمبي» و«اللي باللي بالك» و«بوحة» و«55 إسعاف»، كما لحن أفلام أحمد حلمي مثل «ميدو مشاكل»، وفيلم «أبو العربي» لهاني رمزي، و«صباحو كدب» لأحمد آدم.

التلحين علمني إزاي أعرف أغني وتابع: «التلحين هو اللي علمني أبقى عامل إيه في الغنا، واللي يليق على صوتي واللي أقدمه للناس واللي مقدمهوش، والتلحين أفادني كتير في تجربتي في الغناء، واللي كانت بدايتها أغنيات شنكوتي وروميو والبنت دي مؤدبة، وبالتالي التلحين له عامل كبير جدا في إني أكون فاهم أنا بعمل إيه».

السر وراء استايل عصام كاريكا

وعن ستايل ملابسه المميز، قال: «اخترت ستايل لبسي قبل شهر من الغنا، كنت في شرم الشيخ مع أصحابي فلبسوني الستايل ده، ولما اتصورت كام صورة لقيت الموضوع لذيذ فقررت تصوير فيديو كليب أغنية شنكوتي بالعمة دي، وبعدها محبتش أغير اللوك ده لأنه بقى معروف».