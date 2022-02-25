/681690/فيوتشر-يخطف-فوز-ثمين-من-المقاولون-العرب-بالدوري

حقق فيوتشر الفوز على المقاولون العرب بنتيجة هدف دون رد ، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

سجل محمد رضا هدف المباراة الوحيد والفوز لفيوتشر في الدقيقة الرابعة والثمانون من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية متقنة من ناصر ماهر من جهة اليسار قابلها محمد رضا برأسية من داخل منطقة الجزاء سكنت أسفل يسار المرمى.

شهدت النصف الأول من المباراة على العديد من الفرص الضائعة، بين الفريقين والتي كان من نصيب فيوتشر الحظ الأوفر في الفرص طوال أحداث الشوط الأول.

سجل ناصر ماهر الهدف الأول لنادي فيوتشر في المباراة، في الدقيقة الثانية والثلاثون من عمر اللقاء، من خلال كرات متبادلة بين أحمد عاطف وعمر كمال وضعت الأخير في انفراد بالمرمى فسدد كرة أبعدها الحارس أحمد عربي فوصلت الكرة إلى ناصر ماهر المنفرد بالمرمى الخالي والذي لم يجد صعوبة في اسكان الكرة للشباك الخالية.

بهذا الفوز يحتل فيوتشر المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 12 نقطة، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط.

تشكيل المقاولون العرب أمام فيوتشر:

حراسة المرمى: أحمد العربي.

خط الدفاع: باسم على – محمود عزت – محمد سمير – أمير عابد.

خط الوسط: محمد مجلي – عماد فتحي – أحمد عفيفي.

خط الهجوم: محمد سالم – لويس إدوارد – مامادو نديوكو نياس.

تشكيل فيوتشر أمام المقاولون العرب :

حراسة المرمى: محمود حمدي.

خط الدفاع: عمر كمال – مروان صحراوي – محمود مرعي – جوزيف نجويم.

خط الوسط: كريم نيدفيد – العربي بدر – أحمد رفعت – أيمن الصفاقسي – ناصر ماهر.

خط الهجوم: أحمد عاطف.

فيوتشر بالدوري المصري

انتهت أحداث مباراة فيوتشر والبنك الأهلي، بنتيجة هدفين دون رد، لصالح فيوتشر، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

جاء فيوتشر بهدف المباراة الأول، عن طريق ناصر ماهر من خلال هجمة مرتده منظمة، ينهيها ماهر بتسديدة مفاجأه أقصى يسارك حارس البنك الأهلي.