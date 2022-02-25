/681695/والدة-ضحية-مستشفي-السنبلاوين-كان-قلبها-حاسس-ووصتني-على-عيالها-ومش-هسيب-حق-بنتي

ضحية جديدة بسبب الاهمال، أميرة ممرضة داخل مستشفى السنبلاوين فقدت حياتها بسبب سقوط مصعد كهربي عصر اليوم، بينما أصيبت زميلتها بكسور خطيرة دخلت على اثرها إلى غرفة العناية المركزة، تحركت قوة أمنية فور ورود البلاغ إلى مستشفى السنبلاوين لمتابعة الحادث، بينما شكل وكيل وزارة الصحة بالدقهلية لجنة لفتح تحقيق حول الواقعة وملابستها، أيضاً تم استدعاء النيابة العامة لاجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال الأمر.

أمام كل هذه التحركات بقيت أسرة الضحية خارج جدران المستشفي ينتظرون خروج الجثمان، اقتربنا من والدة الممرضة “أميرة” ضحية الإهمال بالدقهلية لتخبرنا قائلة: “كان قلبها حاسس ووصتني على عيالها”، ذكرت والدة الضحية أميرة ما بدر من نجلتها صباح اليوم، مؤكدةً أنها أوصت بعدم دفنها ليلاً.

واستكملت وادلة الضحية حديثها قائلة: “ عرفنا من النت ومصدقتش الخبر، كنت فاكراه مقلب” وصفت والدة الضحية حالها فور سماعها نبأ مصرع نجلتها اليوم، موضحةً أنها لم تكن تتوقع هذا الخبر وأنها لم تصدق حتى أتت إلى المستشفي وشاهدت الأمر، كما أنها أكدت قائلة: “مكتنش مصدقة ولكن زميلاتها فى العمل أكدوا وفاة بنتي”

حادث مستشفي السنبلاوين

وطالب أسرة الضحية محاسبة المقصرين وإحالتهم للمحاكمة، مؤكدين أنهم سيتقدمون بمحضر رسمي يتهمون خلاله مسؤلي المستفي فى وفاة نجلتهم، بينما قرر محافظ الدقهلية عزل مدير مستشفي السنبلاوين، وإحالة مسؤلى صيانة المصاعد بالمستشفي إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الأمر.

وكانت ممرضة قد لقيت ممرضه مصرعها وأصيبت أخرى، بعد سقوط مصعد كهربي بمستشفي السنبلاوين العام، وورد بلاغاً أفاد سقوط المصعد الكهربي داخل المستشفي وبداخله أحد أعضاء أطقم التمريض، وعلى الفور تحركت قوات الأمن نحو موقع البلاغ، بينما أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية تشكيل لجنة للتحقيق فى الواقعة.

وتلقت قوات الأمن بلاغاً أفاد إنهيار مصعد كهربي داخل مستشفى السنبلاوين العام، وعلى الفور تحركت قوات الأمن لموقع البلاغ لاتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة، وأسفر الحدث عن مصرع ممرضة تدعى أمينة الإمام 32 عام، بينما أصيبت أخرى بكسور خطيرة، فيما توجة وكيل وزارة الصحة بالدقهلية لمقر المستشفي لمتابعة التحقيقات واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المقصرين.

وأكد شهود عيان أن المصعد كان مغلقاً بسبب أعطاله الكتكررة، مؤكدين أنهم تفاجؤا بانهياره وبداخله أحد أطقم التمريض، مشددين أن المستشفي كانت قد أعلنت الغاء التعامل مع المصاعد بسبب وجود مشاكل فنية بها.

وقامت قوات الأمن بتحرير المحضر اللازم للواقعة تمهيداً للعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال استخراج تصارح الدفن.