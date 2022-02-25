/681696/مجموعة-الأهلي-بـ-دربي-السودان-المريخ-يحقق-الفوز-على-الهلال

انتهت أحداث مباراة المريخ والهلال السوداني، بنتيجة هدفين مقابل هدف، لصالح المريخ، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يتواجد الفريقين في المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا 2022، بجانب كلا من النادي الأهلي بطل النسخة الأخيرة، وبطل جنوب إفريقيا ماميلو صن داونز.

أهداف المباراة بين الفريقين

افتتح المريخ السوداني سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء عن طريق السماني الصاوي، من خلال كرة عرضية من توماس الظهير الأيمن لنادي المريخ أبعدها علي أبو عشرين حارس مرمى الهلال لتصل إلى السماني الصاوي يمين منطقة الجزاء الذي سدد الكرة داخل الشباك.

عاد الهلال السوداني بهدف التعادل على نظيرة المحلي والقاري نادي المريخ، والذي جاء في الدقيقة الـ 32 من عمر اللقاء، عن طريق محمد عبد الرحمن يوسف، من خلال هجوم مرتد لصالح الهلال، ومن ثم انطلاقة رائعة عن طريق عيد مقدم الذي أرسل كرة عرضية أرضية إلى الغربال الذي سدد الكرة في المرمى الخالي بعد خروج منجد النيل حارس المريخ من مرماه.

رفض المريخ التعادل الإيجابي ليسجل الهدف الثاني في اللقاء، والفوز بالثلاث نقاط، في الدقيقة الـ 42 من عمر اللقاء، عن طريق السماني الصاوي من خلال انطلاقة رائعة من توني إدجوماريجوي من يسار منطقة الجزاء وأرسل كرة عرضية بالقدم اليسرى إلى السماني الصاوي الذي هرب من الرقابة وسدد كرة يسارية رائعة بباطن القدم سكنت شباك علي أبو عشرين حارس مرمى الهلال.

موقف الفريقين في المجموعة

بهذا الفوز يتصدر المريخ السوداني جدول ترتيب المجموعة الأولة برصيد 4 نقاط، من أصل مبارتين، فيما يحتل الهلال المركز الرابع والأخير في المجموعة برصيد نقطة وحيده.