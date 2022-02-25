بمناسبة مرور 50 عامًا على عرضه.. طرح فيلم The goodfather بدور العرض المصرية

/681698/بمناسبة-مرور-50-عاما-على-عرضه-طرح-فيلم-The-goodfather-بدور-العرض-المصرية

تطرح فور ستار فيلمز فيلم «The goodfather» إلى شاشات السينما المصرية بأحدث تقنيات العرض بمناسبة مرور خمسين عاماً على العرض الأول للجزء الأول من ثلاثيته.

دوت الخليج يرصد طرح فيلم The goodfather بدور العرض المصرية.

The goodfather يحصد لقب أفضل الأفلام

تمكن فيلم The Godfather من تصدر قائمة أفضل الأفلام على مدار الخمسين عاماً الماضية، وفي الجزء الأول من الثلاثية تبدأ سرد حكاية آل كورليوني، أباطرة المافيا في فترة السبعينيات في مدينة نيويورك، وذلك من خلال تتبع مسار مايكل كورليوني الابن الأصغر في العائلة من رفضه لأسلوب حياة عائلته إلى تحوله لأكبر زعيم مافيا في الأنحاء.

قصة فيلم The goodfather

قصة الفيلم تحكي تاريخ نشأة «المافيا» في إيطاليا وكيف تأسست على يد العرِّاب «فيتو كورليون»، وتستعرض قصة حياته بدايةً من قتل والده على يد أفراد العصابات وكيف كرس حياته كلها للانتقام من قتلة والديه وإخوته. ثم كيف انتقل للعيش في أمريكا وصنع «العائلة» الكبيرة وأصبح هو «عرابها»، وكيف كانت الصراعات بين العائلات الإجرامية المختلفة، وهكذا حتى يتوارث رئاسة العائلة من بعده ابنه «مايكل» ويبدأ عصر جديد من حياة العائلة. أُخرج الفيلم على أحداث حقيقية عن أسطورة المافيا فرانك كوستيللو الذي كتب ماريو بوزو رواية عنه تحمل نفس الاسم، شارك بوزو فرانسيس فورد كوبولا في كتابة سيناريو الفيلم. أخرج كوبولا الثلاثية وحصل على ثلاث جوائز أوسكار عنها

أبطال فيلم The goodfather

فيلم «The goodfather» من بطولة نخبة من النجوم من بينهم النجم الكبير ألباتشينو ومارلون براندو وديان كيتون وروبرت دوفال وجون مارلي.

الجدير بالذكر، أنه لم يكن مخرج الفيلم «فرانسيس فورد كوبولا» هو المرشح الأول للفيلم، بل سبقه 12 مخرجًا آخر ولكن تم اختياره على أساس أنه أحد أنجح المخرجين الأمريكان من أصل إيطالي، بجانب أن ما حصل عليه وقتها يعتبر أجرًا ضئيلًا بالمقارنة بغيره. وعندما وقع العقد مع شركة Paramount طلب منه منتجو الفيلم أن يصنع فيلمًا «تفوح منه رائحة الإسباجيتي» على حد تعبيرهم للدلالة على غرق الفيلم في التفاصيل الإيطالية.

كما أن «ماريو بوزو» الكاتب الأصلي للعمل قام باختراع مسمى العرَّاب The Godfather فقط من أجل الفيلم والذي لم يكن موجودًا بالرواية من الأساس.

أيضًا قام ماريو بوزو مؤلف العمل بإضافة مفردة «دون» قبل اسم العرَّاب لإعطائه نوعًا من الهيبة والقوة والسطوة، وفي واقع الأمر مفردة «دون» في اللغة الإيطالية تماثل مفردة «عم» في اللغة الإنجليزية والتي تسبق اسم الأشخاص الطيبين والأقارب للدلالة على الطيبة والاحترام والتبجيل.

4. في بادئ الأمر لم يكن الإنتاج في شركة Paramount يرغب في أن يقوم مارلون براندو بدور «فيتو كورليون»، بل بالغوا في اشتراطات حصوله على الدور، وطلبوا مزه أن يقوم باختبار أداء تمثيلي Audition وهو الممثل اللامع في سماء هوليوود وقتها، وكان له رصيد تمثيلي مدته 20 عامًا قبل هذا الفيلم.