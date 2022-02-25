وفاة الكاتب الصحفى محمود الكردوسي بعد صراع مع المرض

توفي منذ قليل الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، منذ قليل بعد أزمة صحية، و"صوت الأمة" يتقدم لأسرة الراحل ولأسرة الصحافة المصرية بخالص العزاء.

وكان الراحل عضواً بمجلس الشيوخ ، وقبل قليل كتب الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير صحيفة الوطن منشوراً أعلن خلاله وفاة الكردوسي، قائلاً : اللهم أجعل عذابه فى مرضه شفيعا له يوم القيامة.. اللهم أغفر له وارحمه بحق دفاعه عن بلده فى أصعب الأوقات، الهم صبر اسرته وابنتيه وأصدقائه وقرائه.