تنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن و الاسي المغفور له الصحفي الكبير الاستاذ محمود الكردوسي رئيس مجلس ادارة جريدة الوطن و الذى وافته المنية بعد مسيرة وطنية حافلة. ‎وتتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين فى قنواتها الاعلامية و إصداراتها و شركاتها ، بخالص العزاء لأسرة الراحل ، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته و أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المتحدة للخدمات الإعلامية تنعي الكاتب محمود الكردوسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.