/681701/رغم-سوء-حالة-الطقس-توافد-المواطنين-لزيارة-حديقة-فريال-فى-بورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد اليوم توافد للزائرين من جميع المحافظات، لزيارة العديد من المناطق السياحية ببورسعيد وعلى رأسها حديقة فريال والتى اكتسبت شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأول الأماكن السياحية التى يزورها القادمين للمحافظة وذلك بعد التطور الحضارى والجمالى الذى شهدته حديقة فريال التاريخية والتى أصبحت من أفضل الأماكن السياحية ببورسعيد مؤخرا.

وأعرب العديد من المواطنين عن سعادتهم بزيارة حديقة فريال والتى تمتلك مقومات سياحية رائعة و مصممة على الطراز الأوروبى، مؤكدين أن بورسعيد شهدت طفرة كبيرة فى مجال السياحة وأصبحت تمتلك العديد من المناطق السياحية المميزة والتى يتم تداولها على نطاق واسع من خلال وسائل التواصل الاجتماعى.

وتعتبر محافظة بورسعيد محطة رئيسية خاصة للسياحة الداخلية وسياحة اليوم الواحد، وذلك لوجود نقلة نوعية جاذبة للمواطن للاستمتاع بجمال المحافظة على مدار العام صيفا وشتاء، بالإضافة إلى اعتدال أسعارها التي تناسب الجميع، بالإضافة إلى وجود كم كبير من الحدائق العامة المفتوحة والتي تعبر عن تاريخ بورسعيد بلمسة حضارية تليق ببورسعيد.

حديقة فريال ببورسعيد فى ثوبها الجديد

وكان لموقع بورسعيد على قناة السويس أثره فى استقبال رحلات اليوم الواحد بشكل مستمر طوال العام، فضلاً عن وجود الرحلات النيلية للزوار، وهو ما يمثل سعادة غامرة وبلا مقابل للانتقال لمدينة بورفؤاد ذات الطراز المعماري الأوروبي الجميل والاستمتاع بجبال الملح كمزار سياحى جديد ببورسعيد لتنشيط السياحه الداخلية وسر شهرتها تجمع الملح بكميات هائلة على مساحات شاسعة وتتميز بلونها الأبيض الناصع تشبه جبال الثلج بالقطب الشمالى.

66 دولة تزور بورسعيد فى كرنفال حفظة القرآن الكريم

وفى سياق متصل شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عصر اليوم ، احتفالية ختام مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في دورتها الخامسة، والتي تحمل اسم القاريء الشيخ " مصطفى اسماعيل _ رحمه الله "، بقرية"إيكلا" السياحية ، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد والدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

تضمن حفل الختام تلاوة آيات من القرآن الكريم ، عقبه كلمة اعضاء لجنة التحكيم والتي أكدوا خلالها انه تم الانتهاء من تنفيذ النسخة الخامسة من المسابقة، وسيتم الاستعداد للنسخة السادسة بمشيئة الله، متحدثين عن فضل حفظ وقراءة القرٱن الكريم للمشاركين في المسابقة، وأن الجائزة الكبرى هى قراءة كتاب الله، فضلا عن التطرق للحديث عن مكانة مصر وذكرها في القرٱن الكريم ، موجهين الشكر لمحافظة بورسعيد على حسن الضيافة و حفاوة الاستقبال للمشاركين في المسابقة.