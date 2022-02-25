/681703/سلوى-خطاب-تحتفل-بعيد-ميلادها-على-هامش-فعاليات-مهرجان-أسوان-فيديو

عُقد اليوم عيد ميلاد الفنانة سلوى خطاب، بحضور عدد من نجوم الفن في النوبة بأسوان بالأخص في منطقة «هيصه»، وقد نقلت بوسي شلبي فعاليات عيد الميلاد التي ظهر فيها فرقة من النوبة بالطبول وترديد أغنية “حلوة يا بلاد النوبة” بالإضافة لبعض أغاني الفولكلور النوبي.

دوت الخليج يرصد لكم نقل الإعلامية بوسي شلبي لفعاليات عيد ميلاد سلوى خطاب من بلاد النوبة بمهرجان أسوان.

بوسي شلبي وعيد ميلاد سلوى خطاب

نقلت الإعلامية بوسي شلبي فعاليات إحتفال عيد ميلاد الفنانة سلوى خطاب من مهرجان أسوان الدولي، وقد تضمن الإحتفال غناء فرقة من النوبة لبعض الأغاني النوبية الجميلة، بإٍستخدام الطبول، وحضر هذا الإحتفال عدد من نجوم الفن، منهم: ريم البارودي، باسم سمرة وغيرهم، وذلك في منطقة في أسوان تسمى «هيصة» في النوبة.

الدورة السادسة من مهرجان أسوان الدولي

هذا وقد انطلق يوم الاربعاء الموافق 23 من فبراير الجاري افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة فعاليات دورته السادسة، التي تقام خلال الفترة التي تترواح من 23 إلي 28 فبراير الجاري.

تكريمات مهرجان أسوان الدولي

وقد تم تكريم عدد من نجوم الفن في حفل الافتتاح الخاص بالمهرجان، وكان منهم: النجمة المصرية سوسن بدر والمخرجة إنعام محمد علي، النجمة الفرنسية مارلين كانتو والناشطة الصومالية هيباق عثمان.

أفلام مهرجان أسوان الدولي

ومن الجدير بالذكر، تنافس حوالي 4 أفلام علي جوائز مسابقة الفيلم المصري في الدورة السادسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأم، والـ 4 أفلام هم: فيلم «أبو صدام» من إخراج نادين خان، فيلم «وش القفص» من إخراج دينا عبد السلام، فيلم «العودة» من تأليف وإخراج سارة الشاذلي، فيلم «قمر 14» من إخراج هادي الباجوري.

و مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ينطلق بدعم وزارتي الثقافة والسياحة، بالإضافة إلى الهيئة العامة لتنشيط السياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وجامعة أسوان، وبشراكة مع سفارة الاتحاد الأوروبي في مصر، وبلان إنترناشيونال إيجيبت، ودي جي فايبس، وبنك التعمير والإسكان، وجيمناي أفريقيا، وسمارت فيجن، وبركة ويب، ومؤسسة درسوس، ومؤسسة أكت.