معلومات عن معرض ديارنا فى نسخته الجديدة بالتجمع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، معرض “ديارنا للحرف اليدوية”، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتورة لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزى للمسؤولية المجتمعية والدكتور زياد بهاء الدين رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية، ودانتى كامبيونى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، وليلى حسنى مدير مكتب المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة ببنك الإسكندرية، والمهندسة نورا سليم المدير التنفيذى لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والمهندس أشرف عز الرئيس التنفيذى لكايرو فستيفال سيتى وعدد من ممثلى الوزارة والبنك والشركاء.





وتقام النسخة الجديدة للمعرض بالشراكة الاستراتيجية مع بنك الإسكندرية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والشركة المصرية للاتصالات "we " للعام الرابع على التوالى، وتستمر حتى 7 مارس المقبل بكايرو فيستيفال سيتى مول بالقاهرة الجديدة، ويفتح المعرض أبوابه للجمهور من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء مجانا.

وترفع النسخة الحالية من معرض "ديارنا للحرف اليدوية" شعار "مصر بتتكلم حرفى"، حيث تقام على مساحة أكثر من 3500 متر مربع، ووسط إجراءات احترازية مشددة، وتحتفل الدورة الجديدة بالثقافة والفنون النوبية الفريدة كضيف الشرف، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الجمعيات الصديقة للبيئة، وذلك فى إطار استعداد مصر لتنظيم مؤتمر التغير المناخى بشرم الشيخ والمفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والفنانين من ذوى الإعاقة.

ويعد "ديارنا" أقدم وأعرق المعارض فى دعم مجال الحرف اليدوية والحفاظ على الفنون التراثية من الاندثار، وتمكن هذه النسخة أكثر من 350 عارضا من جميع أنحاء الجمهورية للترويج لحرفهم اليدوية الأصيلة، مما يساهم فى خلق فرص بيع مباشرة وفتح أسواق جديدة لهم.

ويستمر المعرض فى دعمه لمهارات الحرفيين من ذوى الإعاقة، من خلال تخصيص مساحات عرض لما يزيد على 40 عارضا من منظمات غير حكومية ومؤسسات اجتماعية، مع عرض قصص نجاح العديد منهم.

ويقام على هامش المعرض عددا من الورش لتعليم الحرف اليدوية من خلال عدد من الجمعيات الأهلية وعلى رأسها «جمعية حرف أهل مصر»، وذلك لتعليم المشاركين مختلف الفنون من «الشموع، الزخرفة، التزيين، النحاس، مكرمية، الجلد، الفسيفساء، الإكسسوارات، الراتينج والتطريز»، كما سيتم تخصيص مكان لورش الأشغال اليدوية للأطفال، بالإضافة إلى وجود عدد من الخدمات الترفيهية والمصرفية المختلفة.