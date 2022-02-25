عاجل.. بشرى سارة من الأرصاد بشأن طقس الغد (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك بعد طقس شتوى بامتياز، حيث شهدت معظم محافظات ومدن السواحل الشمالية والدلتا والوجه البحرى سقوط أمطار متفاوتة الشدة، امتدت خفيفة لمناطق من القاهرة الكبرى، ونشاط رياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد زاد من الاحساس ببرودة الطقس واضطراب فى حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط.
ومن المتوقع أن تستقر الأحوال الجوية على جميع الأنحاء غدا، ليسود طقس معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد مائل للدفء على جنوب البلاد، ومن متوقع أن تسجل القاهرة غدا 19 درجة مئوية والسواحل الشمالية 19 درجة مئوية وشمال الصعيد 19 درجة أما جنوب الصعيد 22 درجة مئوية.
وتبقى الظاهرة المؤثرة هى تكون الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية
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