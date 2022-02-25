4 طرق إلزامية أمام الراغبين فى دخول رومانيا على الحدود مع أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ناشدت السفارة المصرية ببوخارست، اليوم الجمعة، المواطنين المصريين المتواجدين حاليا على الحدود الأوكرانية الرومانية، بسرعة التوجه إلى نقاط الحدود المشتركة وعددها أربع، حيث سيتم إصدار تأشيرات دخول اضطرارية إلى رومانيا، ومن ثم التوجه إلى أقرب محطة قطار أو حافلة نقل عام متجهة إلى العاصمة بوخارست فى أقرب وقت ممكن.





وذكرت السفارة المصرية فى تنويه مهم نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" فى ضوء التطورات التى تشهدها أوكرانيا أن تأشيرة الدخول الاضطرارية هى مؤقتة ولمدة 15 يوما فقط يتم خلالها مغادرة البلاد. كما أرفقت السفارة قائمة بأسماء الفنادق المقترحة وخطوط الطيران المتاحة إلى مصر، موضحة أنه فى حالة مواجهة أى صعوبات يتم التواصل على رقم الطوارئ الخاص بالسفارة، وهو: 0040726164978.

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