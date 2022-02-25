/681707/بعد-نجاح-فتحت-الفيس-المطربة-صابرين-ليلي-تكشف-كواليس-التعاون-مع-عصام-كاريكا

أعربت المطربة التونسية صابرين ليلي عن سعادتها العارمة بسبب ردود الأفعال التي جاءت لها بعد نجاح أغنيتها «فتحت فيس» التب كانت بالتعاون مع المحلن عصام كاريكا، والموزع باسم منير ومهندس الصوت محمد جودة والشاعر محمد حجازي.

دوت الخليج يرصد لكم كشف المطربة صابرين ليلي عن كواليس أغنيتها «فتحت فيس» بالتعاون مع الملحن عصام كاريكا.

صابرين ليلي وعصام كاريكا

وتحدثت المطربة التونسية صابرين ليلي عن كواليس العمل مع عصام كاريكا، وقالت خلال بيان صحفي صادر عنها أن هذه الأغنية مختلفة وأن كلماتها قريبة من الجمهور بشكل كبير ولذلك كانت قريبة من عدد كبير من الجمهور واستمتع بها وكانت ردود الأفعال بعد الأغنية مُرضية.

وتابعت صابرين ليلي أنها سعيدة بالتعاون مع الفنان عصام كاريكا كملحن وأنه أضاف الكثير لهذه الأغنية وتتمني التعاون معه خلال الفترة المقبلة في عدد من الأغاني الآخري.

أعمالها الفنية الفترة القادمة

وعلى الصعيد الآخر، تنتظر المطربة التونسية صابرين ليلى طرح اجدد أعمالها الغنائية، وهي أغنية “ياحبيبي” التى تستعد لتصويرها فيديو كليب خلال الفترة القادمة.

وقامت صابرين ليلي بغناء أغاني عربية حينما توافرت عناصر الإنتاج للغناء بالعربية، ومن الأغنيات التى قدمتها فى حفل تونس، أوبريت يسمى "إحنا العرب" والأوبريت من كلمات محمود بكر.

الملحن عصام كاريكا

وفي سياق آخر، حل اليوم الفنان عصام كاريكا كضيف في برنامج «كلام الناس» مع الإعلامية ياسمين عز، وتحدث حول عن الفنانات الذي يتمنى التحلين لهم حيث قال كاريكا: كان نفسي ألحن لذكرى الله يرحمها، ونفسي ألحن دلوقتي لأنغام لو في مصر وعملت لشيرين حاجات، وألحن لنانسي عجرم لو في لبنان ولحنت لمعظم المطربين الرجالة اللبنانين.

عصام كاريكا ونجيب ساويرس

وعلق المحلن عصام كاريكا عن الأزمة الأخيرة له مع نجيب ساويرس، وقال كاريكا: هو كان عتاب، أنا عاتبت نجيب ساويرس لأن هاني شاكر قيمة كبيرة، ومش هو اللي هينفسن من حنجرة.

وقد سألته الإعلامية ياسمين عز عن إذا كان هناك أزمة بينه وبين عمرو دياب بعد تصريحه في أحد البرامج عن وضع عمرو دياب في المرتبة الأولى من حيث الشهرة، فكان رد عصام على هذا السؤال: لما قالي ربت قولتله من حيث ايه، قال من حيث الصوت فرتبتها كاظم الساهر، جورج وسوف، عمرو دياب، رتبتلها من وجهة نظري اللي ممكن تبقى غلط من حيث الصوت، ورتبتهم من حيث الشهرة: عمرو دياب، كاظم الساهر، جورج وسوف.