جدة - نرمين السيد - شدد أشرف عطية محافظ أسوان، على دفع الجهود المبذولة حاليا من الأجهزة المعنية للمعاونة فى أعمال الإطفاء لاحتواء تداعيات الحريق الذى اندلع مساء اليوم فوق أسطح 5 عمارات سكنية و6 أكشاك بمدينة كوم أمبو دون أى إصابات أو خسائر فى الأرواح .





وقال محافظ أسوان - فى بيان صحفى صدر اليوم - إنه وجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو شوقى مصطفى، بالاستعانة الفورية بوحدات وأجهزة الحماية المدنية المتوفرة بالمدينة، لاحتواء تداعيات الحريق، وبإمكانيات مصانع سكر كوم أمبو، مكلفا مدير عام الإسعاف بسرعة توجيه سيارات فرق الانتشار السريع من النقاط القريبة من موقع الحريق، ودعمها بسيارات إضافية للتعامل مع أى حالات قد تصاب من جراء الحريق. كما وجه أشرف عطية، بقيام محمد البنا السكرتير العام المساعد للمحافظة بالإشراف الميدانى على عمليات احتواء الحريق الذى تبين أنه جاء نتيجة صدور بعض شظايا الألعاب النارية من أحد الأكشاك، مما أدى لاندلاعها فى باقى الأكشاك المجاورة وعلى أسطح العمارات السكنية، وتم التعامل الفورى معها والسيطرة عليها وإخمادها بمعرفة قوات الحماية المدنية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ أسوان يتابع جهود إطفاء حريق كوم أمبو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.