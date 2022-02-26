دوت الخليج يعزى أسرة ومحبى الكاتب الصحفى الراحل محمود الكردوسى

جدة - نرمين السيد - تتقدم أسرة موقع "دوت الخليج"، بخالص العزاء لأسرة ومحبى الكاتب الصحفى الكبير محمود الكردوسى، الذى وافته المنية اليوم الجمعة.



جدة - نرمين السيد - تتقدم أسرة موقع "دوت الخليج"، بخالص العزاء لأسرة ومحبى الكاتب الصحفى الكبير محمود الكردوسى، الذى وافته المنية اليوم الجمعة. ويدعو فريق دوت الخليج الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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