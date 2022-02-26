بسبب مشهد تمثيلي لمتسابقين.. ليلى علوي تبكي وسط تأثر من لجنة تحكيم «الدوم»

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بكت الفنانة ليلى علوي بسبب تأثرها بمشهد قدمه متاسبقان في برنامج «الدوم» خلال الحلقة الرابعة والتي تعتبر بداية المرحلة التانية المستمرة لمدة 5 حلقات، ولجنة التحكيم في حلقة اليوم تتكون من كلًا من الفنانة ليلى علوي، المخرج تامر محسن، المايسترو نادر عباسي.

دوت الخليج يرصد لكم بكاء الفنانة ليلى علوي بسبب مشهد تمثيلي لمتاسببقين من برنامج «الدوم» وذلك خلال السطور القادمة.

ليلي علوي: دي دموع الفرحة

تأثرت لفنانة ليلى علوي وبكت بسبب المشهد الذي قدمه متسابقان، وبعد نهاية هذا المشهد التمثيلي قد سأل مقدم البرنامج يوسف عثمان مقدم سؤالًا للفنانة ليلى علوي عن سبب ظهور الدموع في عينها، لترد ليلى علوي قائلة: دي دموع الفرحة.

وأعربت لجنة التحكيم عن سعادتها العارمة بأدائهما، ووجهوا للمتسابقين مجموعة من النصائح، حيث قالت الفنانة ليلى علوي: حسيت باللي قدمتوه والإحساس وصلي.

كما وجهت ليلى علوي نصيحة للمتسابقة نسمة عادل بالأخص، قائلة: عندي تعليق بسيط للمستقبل حركة الإيد كويسة لكن حاولي تخليها تقل شوية عشان احساسك يكون على وشك وعينك.

وكان تعليق المخرج تامر محسن كالتالي: برافو عليكم المشهد حلو، ده مش مستوى هواة ده مستوى محترفين، لكن دي ميزة وعيب لأن في درجة عالية من الحرافية بتبين أنكم ممثلين شطار، لكن الحرافية عندكم زايدة شوية ساعات بنمثل زي اللي شفناه على الشاشة، لكن الأهم أنكم تسألوا نفسكم قد إيه مصدقين المشهد ومصدقينه.

وبالنسبة للمايسترو نادر عباسي قد عبر عن إعجابه الشديد بالمتسابقين، قائلًا: منبهر بالجيل الجديد والمواهب واللي عجبني في تقديمكم الاختلاف بين الدخول والتكملة.

بداية برنامج الدوم

ومن الجدير بالذكر، أن بداية برنامج «الدوم» كانت يوم الجمعة الموافق 11 من شهر فبراير الجاري، ويعتبر الدوم أضخم برنامج لاكتشاف المواهب الفنية المصرية في مجالات متعددة، وأعلن عدد من النجوم حضورهم في الحلقة الأولى من خلال حسباتهم الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

كما حضر الحفل الإفتتاحي لبرنامج الدوم عدد كبير من النجوم المصريين، وهم في سعادة عارمة مما تقدمه مصر من مواهب شابة في مجالات التمثيل والغناء وغيرهما.