/681717/مواجهة-وحيدة-رئيس-أوكرانيا-يلغي-متابعة-جميع-زعماء-العالم-من-حسابه-على-تويتر

أفادت تقارير محلية في أوكرانيا، بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قام بالغاء متابعة حسابات كل رؤساء وقادة العالم عبر تويتر وذلك في اشاره منه بانه في مواجهة غزو روسيا بشكل وحيد.

دوت الخليج

ساب رئيس أوكرانيا بغد هذه الخطوة ظهر بـ "صفر" متابعات.

هذا واكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، على ان بلاده تؤكد أن شبه جزيرة القرم جزء من أوكرانياـ مضيفا:” ان الشعب الأوكراني عاش استقلالا طيلة 30 عاما”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي على قناة إكسترا نيوز منوها وجود عدد من الصحفيين الروس الذين نددو باختيار بوتين الحرب واصف اياهم بالاشخاص الشجعان في روسيا رغم قمع الكرملين.

أمريكا: بوتين أختار الحرب والشعب الروسي ليس عدو لنا

وأشارالمتحدث باسم الخارجية الأمريكيةأن الشعب الروسي ليسوا بأعداء نحن نحمل بوتين والمحيطين به المسئولية في هذه الحرب وليس الشعب الروسي، موضحا ان العالم شهد أن بوتين رفض الدبلوماسية واختار الحرب والرئيس بايدن أعلن هذا الرد، وهذا ليس هو النتيجة التي نريدها، هذا ليس ما كنا نسعى لتفاديه هذه مأساة للشعب الأوكراني".

الحرب الروسية الأوكرانية

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