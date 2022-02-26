«دنيا وإيمي بيزوروني كل يوم ونفسي تساعدوني في علاجي».. تصريحات مؤثرة لـ سمير صبري

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كشف الفنان والإعلامي الكبير سمير صبري عن تطورات حالته الصحية بعد تداول شائعة وفاته صباح اليوم الجمعة، مناشدًا الدولة بالتكفل بعلاجه.

دوت الخليج يرصد تصريحات الإعلامي والفنان سمير صبري مع عمرو أديب ببرنامج «الحكاية».

سمير صبري يطلب الدعاء له

قال صبري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» المذاع على فضائية «Mbc مصر» في تمام الساعة العاشرة مساءً:«ادعيلي الأزمة دي تمر بقالي سنة ونص بتعالج بالكيمو وهعمل عملية قلب دقيقة".

سمير صبري يناشد الدولة للتكفل بعلاجه

وتابع: "اقفوا جمبي وساعدوني في علاجي الله يخليكوا.. عايز ابقى تحت رعاية عمرو أديب، أرجوك خليك معايا يا عمرو.. نفسك معايا ووريني هتعملي ايه".

نجوم الفن يترددون على مستشفى سمير صبري لزيارته

واختتم حديثه كاشفًا عن هوية زواره من نجوم الفن قائلًا: "كل من يخطر على البال من الفنانين جالي المستشفى.. إيمي ودنيا سمير غانم حتى اللي ظروفهم صعبة مفيش يوم مبيعدوش عليا في المستشفى، ودفعتي زي حسين فهمي وميرفت أمين".

الدولة تستجيب لمناشدة سمير صبري

وسرعان ما أجرى القائم بأعمال وزارة الصحة مكالمة هاتفية مع الفنان سمير صبري وأخبره بعلاجه على حساب الدولة.

هذا وقد انتشرت شائعة عن وفاة الفنان القدير سمير صبري، حيث أنه يلزم فراش المرض منذ أيام

وتواصل موقع دوت الخليج مع مدير أعمال الفنان، الذي أكد أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، موضحا: «سمير صبري حالته جيدة للغاية، ولم نجري عملية القسطرة حتى الآن بسبب وجود بعض الإجراءات يتخذها الأطباء خلال الفترة الحالية، قبل خضوع سمير صبري لها».

وكان قد أصيب سمير صبري بالسرطان منذ فترة، ونجح في القضاء عليه، ولكن بسبب علاج الكيماوي، أثر على القلب فأصيب بمرض قلبي مزمن، لذا يتوجب إجراءه عملية قسطرة وهي مكلفة للغاية.

ونقل سمير صبري للمستشفى في يوم الاثنين الماضي، وجاء نبأ نقل مرضه على الصفحة الرسمية للناقد الفني طارق الشناوي، بعد أن طالب الجمهور بالدعاء الله بالشفاء العاجل، مؤكدا أن سيعود خلال أيام قليلة بعد أن يتلقي العلاج الكامل.

ودعمت الفنانة هالة صدقي سمير صبري عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: «في يوم الجمعه اتمني الدعاء لصديقي وزميلي العزيز جدا سمير صبري للشفاء ، سمير دائما مجامل بيحب زملائه وبيساعد الكل خصوصا النجوم اللي انطفي نجمهم وبيفضل معاهم يساعدهم لاخر لحظه، جدعنته معاهم لا تحصي وعمره ما اتكلم وقال بيعمل ايه ليهم ، ان شاء الله يقوم بالسلامه».

وتابعت: «أنا بحب الراجل ده وبحترم كل مواقفه واللي فيها كان دائما مع كل فنان أو نجم بعدت عنه الأضواء، فهو انسان بمعني الكلمة، واحترم كل مواقفه مع كل زملائه، اتمني له الشفاء العاجل».