/681722/مش-ندمانة-أني-أجهضت-نفسي-عشان-خاطر-التمثيل-أبرز-تصريحات-إلهام-شاهين-في-برنامج-حبر-سري

حلت الفنانة إلهام شاهين ضيفه على برنامج «حبر سري» الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، ويُذاع على شاشة قناة «القاهرة والناس»، وصرحت العديد من التصريحات المثيرة للجدل خلال لقائها.

دوت الخليج يرصد لكم أبرز تصريحات الفنانة إلهام شاهين خلال حلولها كضيفة في برنامج «حبر سري» وذلك خلال السطور القادمة.

أبرز تصريحات إلهام شاهين

أثارت الفنانة إلهام شاهين الجدل بشكل كبير، خاصةً بعد تصريحاتها النارية خلال الحلقة السابقة لها في «حبر سري» لتستكمل إثارة الجدل من جديد خلال الحلقة الثانية المذاعة يوم 25 من فبراير، وجاءت أبرز تصريحاتها كالآتي:

_ مش هكتب جزء من ثروتي للأعمال الخيرية والأبحاث العلمية لأن عندي ورثة يورثوني وعندي عائلة حقها أن يورثوا.

_ التبرع بالأعضاء لو كانت سليمة ده صدقة جارية، وعملت في الشهر العقاري تسجيل بده وعملت فيديو صوت وصورة.

_ التبرع بالأعضاء هيخدم البشرية وكل الدول المتحضرة عندها القانون ده، إحنا بننقذ أرواح ناس من الألم.

_ والناس اللي بيقولوا حلال وحرام كل الشيوخ قالوا ده حلال وصدقة جارية وعمل خير واسألوا الشيخ خالد الجندي وسعد الهلالي والدكتور سلومة وكلهم شيوخ أجلاء.

_ مفكرتش أتبنى طفل عشان مسؤلية أنا مش قدها، وأصلًا مخلفتش خوفًا من المسؤلية.

_ مش ندمانة إني نزلت أطفال عشان التمثيل عشان أنا مش قد هذه المسؤلية.

_ ببقى ولاد اخواتي ام في نصايح أو لعب، لكن لو حد تعبان متلاقنيش بخاف عليهم بزيادة.

_ مسرحية المومس الفاضلة مش ندمانة عليها، والكلمة دي كانت في حديث للبخاري أوله: إمرأة مومس…

_ مجلس الشعب في كذا حد فيهم مركز معايا.

_ فترة حكم الإخوان كانت أيام سودة.

_ أقول للإخوان تبقوا معندكوش دين لو شمتتوا في حد مات زي اللي حصل مع وائل الإبراشي لا دين إسلامي ولا مسيحي ولا يهودي، حتى لو كافر.

_ لو شايفين نفسكم متدينين تبقوا غلط عشان الدين أخلاق.

_ كممثلة عملت فلوس أكتر وصرفتها على المنتجة، والمنتجة خربت بيتي عشان الإنتاج مافيا.

_ أثار الحكيم معتزلة من أكتر من 20 سنه ومش عارفة إيه اللي اتكتب دلوقتي.

_ البنت لا زالت مقهورة في المجتمعات ومش بتكلم على مصر بس هو موجود في الوطن العربي.

_ مش بنتج عشاني بس بنتج حبًا في السينما.

_ معايا فلوس عملتها في السينما وراحت مني في السينما بردو.