افتتاح معرض زهور الربيع 2022 اليوم بحديقة الأورمان

جدة - نرمين السيد - تنطلق اليوم فعاليات معرض زهور الربيع 2022 بحديقة الأورمان والذى يستمر لمدة 45 يوما، وذلك لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين، حيث يشهد فعاليات الافتتاح أحمد راشد محافظ الجيزة.





وتشارك محافظة الجيزة فى نسخة المعرض هذا العام بجناح من خلال هيئة النظافة والتجميل مع خصومات تصل إلى 40 % بالإضافة إلى عروض مختلفة تشمل "تنسيق حدائق فيلات - وحدائق – تراسات – رووف – صيانة حدائق كاملة – قص وتقليم وزراعة – توفير جميع أنواع النباتات والأسمدة اللازمة – عمل لاند سكيب – صيانة شهرية للحدائق" وبأقل الأسعار. يأتى ذلك مع وجود متخصصين فى جميع أعمال الزراعة "ديكور المنزل – أسطح الفيلات – أسطح المنازل – أرضيات صناعية – روعة المناظر الطبيعية – المدارس – الحضانات – المطاعم – الكافيهات" بكل ما يخص المسطحات الخضراء بأعلى جودة وأقل سعر.

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