جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان شركة مياه الشرب أن المناطق التى سيتم قطع الخدمة عنها هى: "منطقة العزب – استراحة الوزير – عزبة شنودة البحرية – شارع جسر السويس والألف مسكن – منشية التحرير – ميدان سفير وميدان الإسماعيلية وتريمف ومتفرعاتهم – ألماظة – السبع عمارات – مستشفى الجلاء – أرض الجولف التابعة لمصر الجديدة – قاعدة الماظة – شارع شركات البترول بمسطرد". وأرجعت الشركة سبب الانقطاع لتحويل مسار خط قطر 1000مم بشارع ابن الحكم، موضحة أنها ستدبر سيارات صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قطع المياه 12 ساعة عن هذه المناطق بمحافظة القاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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