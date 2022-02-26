افتتاح معرض ديارنا الأبرز.. نشاط وزارة التضامن الاجتماعى فى أسبوع

جدة - نرمين السيد - وجاءت الأنشطة كالتالى: السبت 19 فبراير وزيرة التضامن تزور محافظة الدقهلية وتستهل زيارتها بلقاء المحافظ وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ لتقصى إنجازات وتحديات التضامن بالمحافظة. وتفتتح وحدة التضامن الاجتماعى ليبلغ عدد وحدات التضامن 29 وحدة و29 فرعا مصغرا لبنك ناصر داخل جميع جامعات مصر. تتفقد معسكر قادرون باختلاف بالجامعات فى حملات مكثفة لوحدات التضامن للتوعية بموضوعات الإعاقة داخل الجامعات وفى قرى حياة كريمة. وتفتتح مستشفى الهلال الأحمر المصرى بالدقهلية بعد رفع كفاءته فى إطار تطوير أفرع الهلال الأحمر على مستوى الجمهورية بعد التقدم الذى أحرزه المركز الرئيسى. تحت شعار "اللى أوله شرط... آخره فلوس فى الكارت"، التضامن تطلق حملة توعية ميدانية وإعلامية للتوعية بشروط استمرار الدعم النقدى "تكافل". الأحد 20 فبراير وزيرا التضامن والإنتاج الحربى ومحافظا القاهرة والجيزة يبحثون الموقف التنفيذى لتأثيث الوحدات السكنية بمشروعات الإسكان البديل للعشوائيات ويفحصون تحديات التنفيذ. التضامن تستعد لإطلاق حملة لأصحاب الأكشاك وباكيات البضائع للتأمين على بضاعتهم وأنفسهم بالشراكة مع الشركة القابضة للتأمين، وبنك ناصر الاجتماعى بسداد أول 123 بوليصة فى سوهاج. القباج تشارك فى اجتماع اللجنة الوزارية المصرية الأردنية برئاسة رانيا المشاط وزير التعاون الدولى لعرض أوجه التعاون بين مصر والأردن. الإثنين 21 فبراير فى إطار اهتمام الدولة بالعمالة غير المنتظمة، التضامن تعلن عن شمول الرائدات الاجتماعيات بالتأمينات الاجتماعية. وزيرة التضامن تشارك فى جلسة مباحثات اللجنة المصرية الأردنية برئاسة رئيس الوزراء. وتستقبل وزير التنمية الاجتماعية الأردن لمناقشة بروتوكول تعاون البلدين فى مجالات العدالة التصالحية للأطفال فى خطر وحوكمة العمل الأهلى، وتأهيل ذوى الإعاقة، والحرف التراثية. الأهرام العربى يدعو وزيرة التضامن لاستعرض أهم القضايا والملفات التى تتناولها وزارة التضامن الاجتماعى، ومناقشة أوجه التعاون فى برنامج "بالوعى.. مصر بتتغير للأفضل". الثلاثاء 22 فبراير اللجنة التنسيقية للمشروطية الصحية ببرنامج "تكافل وكرامة" تعقد اجتماعها الثالث بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان لمراجعة الأداء على المستوى المركزى والمحلى. القباج ترأس اجتماع صندوق نظام تأمين الأسرة ببنك ناصر الاجتماعى، وتناقش تطوير سبل تأمين الأسرة وانتظام صرف النفقة وأليات استرداد مستحقات البنك لدى المدينين. صندوق مكافحة الإدمان يستمر فى تقديم برامج الحماية من المخدرات فى المناطق السكنية المطورة "بديلة العشوائيات" ويقدم خدماته العلاجية إلى 9.219 مريض إدمان. المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية يعقد حلقة نقاشية بعنوان "فقر التعلم ومستقبل اجندة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030". ونشر بحث بعنوان "المعاملة الجنائية للأشخاص ذوى الإعاقة" بهدف الوصول إلى سياسة قانونية تتلائم مع ظروف الإعاقة التى يعانون منها سواء كانوا متهمين أو مجنى عليهم. الأربعاء 23 فبراير وزيرة التضامن الاجتماعى، توقع بروتوكول تعاون مع محافظ جنوب سيناء لدعم المحافظة فى إنشاء قرية التراث بمضمار الهجن بشرم الشيخ. صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يسلم دفعة المتعافين قروضا لإنشاء مشروعات صغيرة بإجمالى 5,7 ملايين جنيه، والقباج تعلن انتهاء تدريب 8 آلاف متعافى على حرف مهنية. بنك ناصر يوقع بروتوكولان تعاون مع شركة قناة السويس لتصنيع البترول وشركة النصر للبترول فى إطار تعزيز التعاون مع الشركات الوطنية التى تساهم بقوة فى الاقتصاد المصرى. الخميس 24 فبراير التضامن تساهم فى جلسة حوارية يعقدها مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة فى جنيف لاستعراض مؤشرات تقدم استراتيجية حقوق الإنسان فى حضور وزير العدل ورئيس المجلس القومى لحقوق ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان ومنظمات دولية وحقوقية. وتشارك فى اجتماع وزارى برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة خطوات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وعرض ما تم إنجازه منذ انطلاق الاستراتيجية. القباج تفتتح معرض "ديارنا" للحرف التراثية المقام بكايروفيستيڤال مول بالتجمع الخامس الذى يضم 355 منتج وعارض على مستوى الجمهورية، وتستضيف النوبة كضيف شرف.

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