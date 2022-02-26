القوى العاملة تعلن إيقاف نشاط شركة لإلحاق العمالة بالخارج

جدة - نرمين السيد - قررت وزارة القوى العاملة إيقاف نشاط شركة لإلحاق العمالة ، ورفع الإيقاف عن نشاط شركة أخرى لزوال أسباب الوقف، واستمرارها فى مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج.





وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الشركة التى تم رفع الإيقاف عنها لزوال أسباب الوقف هي: "الشروق العربية" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 628 شركات، وإيقاف نشاط شركة "الموارد العربية " لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1140 شركات .

وأشار وزير القوى العاملة إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضى أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالى راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتا إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.