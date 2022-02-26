القوى العاملة: تعيين 2688 شابا منهم 29 «قادرون باختلاف»

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية بتعيين 2688 شاباً، من بينهم 29 "قادرون باختلاف" ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 5770 شابا باحثاً عن العمل .





وأشار الوزير إلى أن المديرية استخرجت 3000 شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال على المهن المختلفة ، فضلاً عن صرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية تمثلت فى 9 منحة مولود جديد بإجمالى 18 ألف جنيه، و 3 منح زواج لـ 3 عمال بإجمالى 9 آلاف جنيه، وصرف 10 آلاف جنيه منحة وفاة العامل، فضلاً عن صرف 35 ألف جنيه إستكمال لمنحة المولد النبوى الشريف لـ 70 عاملاً من المسجلين. وأوضح على حامد الزقم مدير المديرية - فى تقريره للوزير -عن ما تم إنجازه خلال يناير الماضى ، إلى أن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 962 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 104 محضر لمنشآت مخالفة للقانون، وإعطاء مهلة قانونية 179 منشأة ، أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 395 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر التفتيش عن تحرير 246 محضراً للمنشآت المخالفة ، ومنح 48 ترخيص لمنشأة.

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