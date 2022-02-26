الأعلى للإعلام ينعى الكاتب الصحفى محمود الكردوسى: أحد رموز الصحافة الوطنية

جدة - نرمين السيد - وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، والأسرة الصحفية، والزملاء بجريدة الوطن، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. وقال المجلس إن الفقيد كان أحد رموز الصحافة الوطنية، وكان مثالا للعمل والاجتهاد وأفنى حياته دفاعا عن الوطن.

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