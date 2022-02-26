القوى العاملة: الانتهاء من 99% من قاعدة بيانات التنظيم النقابى المصرى

جدة - نرمين السيد - التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، بديوان عام الوزارة، ايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ولوكا فيدى خبير التشغيل بالمنظمة، لمناقشة الخطوات التى يتم اعدادها حاليا للاستراتيجية الوطنية للتشغيل فى مصر.





ويأتى ذلك تمهيدا لإعداد دراسة الإطار المرجعى للجنة المسئولة عن الاستراتيجية، فضلا عن استعداد الوزارة لإجراء انتخابات التنظيمات النقابية للدورة النقابية 2022-2026، بالإضافة إلى بحث العديد من ملفات العمل فيما بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية، والوقوف على آخر مستجدات المشروعات المشتركة بين الجانبين.

فى مستهل اللقاء رحب الوزير بالحضور، مؤكدا التعاون المستمر فيما بين الوزارة ، ومكتب المنظمة بالقاهرة، شركاء الوزارة فى مشروعاتها من أجل خدمة العمل والعمال فى الدولة المصرية ، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم فى الفترة الحالية والإعداد لإجراء انتخابات التنظيمات النقابية للدورة النقابية الجديدة 2022/2026 بعد عيد الفطر المبارك، مؤكدا أنه سيتم إجراؤها بشكل مختلف عن الدورة السابقة ، حيث تم اعداد قاعدة بيانات للتنظيم النقابى المصرى وتشمل 99% من بيانات العمال المسجلين فى الدورة السابقة 2018.

وجدد وزير القوى العاملة على أهمية وضع جدول زمنى فى تنفيذ أى مشروع مشترك والذى من خلاله سيتم متابعة التنفيذ الفعلى للمشروعات، والوقوف على آخر مستجداتها لتحديد المشكلات والعقبات أمام تنفيذها على الوجه المطلوب.

من جانبه قدم إيريك اوشلان الشكر لوزير القوى العاملة على استضافته، مؤكدا أن هذا اللقاء يعتبر فرصة لتبادل وجهات النظر حول الانتخابات النقابية العمالية المقبلة ،ومشروع الإستراتيجية الوطنية للتشغيل ، مضيفا أنه يتابع جهود الوزارة فى الفترة الماضية والخاصة بمناقشات مشروع قانون العمل الجديد فى مجلس الشيوخ، مشيدا بجهود الوزير فى هذا الملف.

وفى نفس السياق أكد لوكا فيدى أنه سيتم اعداد دراسة الإطار المرجعى للاستراتيجية الوطنية للتشغيل والإطار المرجعى للجنة المسئولة عنها ومن المقرر الانتهاء منها يوليو 2022، مشيرا إلى أنها ستقدم رؤية جديدة للتشغيل فى مصر،وبالتعاون مع فريق العمل بالوزارة، ذاكراً أن الاستراتيجية أداة أساسية لتطوير ملف التشغيل فى مصر.

وأكد الوزير ضرورة عقد الاجتماعات الدورية الاسبوعية بالتناوب بين الوزارة ومكتب المنظمة أسبوعيا، وأنه يحضر الاجتماع الأخير و"أريك" من كل شهر لتذليل أية عقبات ، ومساعدة فريق العمل من الجانبين على القيام بمهامهم الموكلة إليهم.

قدم الوزير فى ختام الاجتماع هدايا رمزية لايريك اوشلان، ولوكا، وفريق العمل تعبيرا عن شكره للتعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة.

حضر الاجتماع من جانب الوزارة إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير ، وأمال عبد الموجود رئيس الادارة المركزية للعلاقات الخارجية، وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير، وعبير أحمد مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل، ورشا عبد الباسط باحث بالعلاقات الخارجية.

ومن جانب المنظمة سارة صبرى مدير البرامج بمكتب القاهرة ،مروة صلاح مدير مشروع بمكتب القاهرة ، وأسماء سمير رزق مسئول الإعلام بالمنظمة.