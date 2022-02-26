حياة كريمة.. وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين بمتابعة مشروعات المبادرة

جدة - نرمين السيد - وشهد اللقاء متابعة تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص عدد من الملفات وعلى رأسها إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والإجراءات التى تمت خلال الفترة الماضية فى هذا الشأن، وتعزيز التنسيق بين المحافظات وإدارة المساحة العسكرية بشأن منظومة المتغيرات المكانية إلى جانب متابعة جهود تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة، وملف التصالح فى مخالفات البناء، وآخر المستجدات بالمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ضمن برنامج تطوير الريف المصرى.

ومن جانبه أكد محمود شعراوى، أهمية استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية ومديريات الأمن لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بجميع القرى والمدن والمراكز ومنع أى تعديات جديدة فالمهد وإزالتها فورا.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أهمية التعامل الفورى مع أى مخالفة يتم رصدها بكل حسم عبر منظومة المتغيرات المكانية الجديدة وعدم التهاون فى هذا الملف خاصة فى ظل متابعة دورية من القيادة السياسية .

وشهد اللقاء إعلان المحافظين عن تشكيل اللجان التى أصدر رئيس الوزراء قرارا رقم 533 لسنة 2022 بتشكلها لمنع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية بعد اجتماع مجلس المحافظين الأخير والتى تنقسم إلى 4 لجان "مركزية – على مستوى المحافظة – على مستوى المركز – على مستوى القرية".

وشدد على ضرورة قيام اللجان المشكلة بالمرور الميدانى على الأراضى الزراعية فى نطاق كل منها والتصدى لأى حالة تعد عليها ومنع فى المهد واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها.

كما تم خلال الاجتماع عرض لتقرير خاص بالمتغيرات المكانية بجميع المحافظات، والذى يتضمن إجمالى المتغيرات وجهود المحافظات فى التعامل معها.

وطلب وزير التنمية المحلية، من المحافظين بأهمية متابعة التقارير اليومية لمنظومة رصد المتغيرات المكانية بالتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية والتى ترصد بالأقمار الصناعية أى تغير يحدث على الأراضى الزراعية وسرعة التعامل مع أى متغيرات بكل حسم وتعظيم الاستفادة من مخرجات المنظومة.

كما وجه الوزير، المحافظين بضرورة إعداد تقارير يومية وأسبوعية تتضمن موقف التعديات على الأراضى الزراعية وما تم إزالته والمتبقى، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماع أسبوعى لمتابعة آخر المستجدات فى هذا الملف المهم.

وفيما يخص آخر المستجدات بتطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة وملف التصالح فى مخالفات البناء، أشار وزير التنمية المحلية، إلى إن الوزارة تتابع أولاً بأول تطبيق المنظومة الجديدة للبناء بالمحافظات، وكذلك ملف التصالح لإزالة التحديات والعقبات التى تواجه هذا الملف الذى يوليه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أهمية قصوى وتعمل الحكومة على وضع إجراءات وآليات محددة لحل المشكلات التى تواجه المواطنين والتى ظهرت منذ بداية تطبيق المنظومة الجديدة للاشتراطات.

وشهد اللقاء استعراض الجهود التى قامت بها المحافظات فيما يخص أعداد طلبات التصالح التى تم نظرها من إجمالى طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنين للمحافظات والتى بلغت حوالى 2.8 مليون طلب، وكذلك أعداد المتقدمين للحصول على رخص بناء جديدة.

وفيما يخص مبادرة "حياة كريمة" وجه وزير التنمية المحلية المحافظين بسرعة متابعة وجودة تنفيذ مشروعات الإدارة المحلية المخططة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة والمتمثله فى مشروعات الأسواق الحضارية والمواقف ووحدات الإطفاء بإجمالى 523 مشروعا.

كما أكد الوزير على أهمية الانتهاء من تسليم وإجراءات تخصيص ما تبقى من أراضى لمشروعات المرحلة الأولى والتى حققت فيها الإدارة المحلية إنجازات تمثلت فى توفير 98% من الأراضى المطلوبة بحوالى 5 آلاف قطعة، ولا يتبقى سوى تسليم حوالى 47 قطعة تم طلبها مؤخرا من بعض الجهات المركزية كالتضامن الاجتماعى والصحة.

وفى ذات السياق تناول اللواء محمود شعراوى، مع المحافظين الترتيبات المتعلقة استعدادا للمرحلة الثانية لمبادرة حياه كريمة والتى تستهدف 52 مركزا جديدا يبدأ العمل فيها أول يوليو 2022، وأشار إلى ضرورة البدء فورا فى تجهيز الأراضى المطلوبة للمشروعات الجديدة والتنسيق مع الجهات المختلفة لوضع خطط تنمية متكامله لكل مركز، وتشكيل الوحدات التنفيذية واللجان المجتمعية المطلوبة لضمان متابعة هذه الإجراءات والاستمرار فى إشراك مواطنى القرى المستهدفة فى مراحل التخطيط والتنفيذ.

كما وجه وزير التنمية المحلية، بالبدء فى حصر العاملين بالوحدات القروية التى ستنتقل لمجمع الخدمات الحكومية الجديد تمهيدا لتنفيذ برنامج تدريبى متقدم لهم خلال الأسابيع المقبلة.

ووجه خلال الاجتماع المحافظين بالاستمرار فى المتابعة اليومية لمعدلات العمل والتنفيذ فى مشروعات "حياة كريمة" الجارى تنفيذها فى محافظات المرحلة الأولى، والتدخل الفورى لإزالة أى معوقات أو تحديات والالتزام بدورية عقد الاجتماعات الأسبوعية التى تضم الجهات المعنية ومسؤولى التنفيذ وتكثيف الزيارات الميدانيه لمواقع العمل.