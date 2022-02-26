/681731/رئيس-الشيوخ-ينعى- الكاتب-الصحفى-محمود-الكردوسى-عضو-المجلس

نعى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الكاتب الصحفى الكبير محمود الكردوسي عضو المجلس و رئيس مجلس ادارة جريدة الوطن الذى وافته المنية بعد صراع مع المرض، مؤكدا أن الفقيد أفنى حياته فى خدمة الوطن.

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وأضاف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: فقدنا أحد أهم رموز الصحافة الوطنية المخلصة و الذى أفنى حياته طيلة ٣٦ عاما فى الدفاع عن بلده واضعا مصلحتها فوق أى اعتبار و أنه كان إعلاميا بارزا و رجلا وطنيا من طراز فريد.

رئيس الشيوخ ينعى الكاتب الصحفى محمود الكردوسى عضو المجلس

داعيا المولى عز و جل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته و أن يدخله فسيح جناته و أن يلهم اهله و ذويه و الأسرة الصحفية الصبر و السلوان.

وفاه الكاتب الصحفي محمود الكردوسي عضو مجلس الشيوخ

هذا وأعلن النائب محمود مسلم عضو مجلس الشيوخ، عبر صفحته الشخصية فيس بوك، وفاة الكاتب الصحفى محمود الكردوسي وذلك بعد معاناة مع المرض.

جاء ذلك عبر صفحته الشخصية فيس بوك قائلا:” لا اله الا الله ..توفى الى رحمة الله الصديق العزيز الكاتب الصحفى محمود الكردوسي..اللهم اجعل عذابه فى مرضه شفيعا له يوم القيامة..اللهم اغفر له وارحمه بحق دفاعه عن بلده فى اصعب الاوقات ..اللهم صبر اسرته وابنتيه واصدقائه وقرائه”.