30763 طالبا وطالبة أنهوا امتحانات التعليم المدمج بجامعة القاهرة

جدة - نرمين السيد - أدى الامتحانات، نحو 30 ألفًا و763 طالبًا وطالبة بنظامى التعليم المدمج والمفتوح، بالمقر الرئيسى بالجامعة وجامعات الأقاليم وهى: (المنصورة، والإسكندرية، وكفر الشيخ، وسوهاج، وأسوان، وقنا، والبحر الأحمر، والسويس، والمنيا، وجنوب سيناء، والوادى الجديد، وبورسعيد)، وذلك وسط إجراءات احترازية مُشددة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الامتحانات شهدت انضباطًا وهدوءًا ولم يتم رصد أية معوقات تؤثر على سيرها، مضيفًا أن أسئلة الامتحانات تم وضعها وفق المعايير التى أقرها مجلس الجامعة ما بين أسئلة موضوعية بنظام البابل شيت وأسئلة حل المشكلات، وأن مواصفات الورقة الامتحانية تطبق المعايير العالمية وتختبر القدرات المختلفة للطلاب، مشيرًا إلى أنه جارى تصحيح الامتحانات إلكترونيًا وإعلان النتائج فى أقرب وقت بعد انتهاء عمليات التصحيح والرصد والمراجعة.

وأكد الدكتور الخشت، أن الجامعة حريصة على التوسع فى برامج مركز التعليم المدمج نظرًا للزيادة المتنامية للطلاب الراغبين فى الدراسة بنظام التعليم المدمج، وأن الجامعة تقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطوير البنية التحتية والتكنولوجية للمركز.

من جانبه قال الدكتور عصام جميل مدير مركز التعليم المدمج، إن التوسع الذى قامت به الجامعة فى برامج التعليم المدمج وإدخال برامج جديدة وفق توجيهات الدكتور محمد الخشت استهدفت خدمة سوق العمل، مشيرًا إلى أنه تم تطوير البنية التحتية التكنولوجية لمركز التعليم المدمج لمواكبة متطلبات الجودة فى التعليم.

وأشار مدير مركز التعليم المدمج، إلى أنه سيتم فتح باب التقديم لبرامج مركز التعليم المدمج دور مارس وإجراء اختبارات القبول للطلاب الجدد المتقدمين، لافتًا إلى أن برامج التعليم المدمج هى: بكالوريوس التجارة (علوم الأعمال)، وبكالوريوس التربية (الطفولة المبكرة)، وليسانس الآداب بتخصصات (الترجمة باللغة الإنجليزية، وعلم النفس وتطبيقاته، والدراسات التاريخية وحضارات العالم، وعلم الاجتماع التطبيقى، والنشر والحفظ الرقمى)، وليسانس دار العلوم.

جدير بالذكر أن التحول من نظام التعليم المفتوح إلى نظام التعليم المدمج، أحد أهم الإنجازات التى تحققت خلال الأربع سنوات الأخيرة فى جامعة القاهرة، وهو يعد من أفضل المسارات التعليمية التى تجمع بين مميزات النظم التعليمية المختلفة فى نظام واحد مدمج، حيث يجمع بين التعليم التقليدى الذى يضم المحاضرات التقليدية فى قاعات الدراسة، والتعلم الإلكترونى عن طريق الإنترنت.