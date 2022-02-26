وزيرا البيئة والتعليم العالى يُطلقان مبادرة «رواد المناخ»

جدة - نرمين السيد - وذلك بالتعاون مع مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة بالمركز القومى للبحوث، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومى للبحوث، أشرف شعلان رئيس مركز التميز، الدكتور فجر عبدالجواد نائب مدير مركز التميز، الدكتور محمد الشرقاوى معاون وزير التعليم العالى والبحث العلمى للتمويل والاستثمار.

وأكدت وزيرة البيئة، فى كلمتها ، على أهمية التعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى؛ لتأهيل شباب الجامعات لفهم موضوعات تغير المناخ، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يأتى فى إطار استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ واستمرارًا للتعاون المُشترك الذى بدأ منذ عامين؛ لدعم أحد المشروعات الخاصة بوزارة البيئة لموضوع تغير المناخ والتنوع البيولوجى فى عملية التعليم الجامعى.

وأضافت وزيرة البيئة، أننا نعمل على تغيير النظرة التقليدية للبيئة لدى الشباب ليس فقط فى موضوعات تخُص تلوث الهواء والمياه والضوضاء، وإنما نسعى لدمج مفاهيم موضوعات البيئة العالمية بأكملها من تغير المناخ والتنوع البيولوجى والتصحر وغيرها من الموضوعات.

وأوضحت وزيرة البيئة، أننا نسعى من خلال إطلاق برنامح مبادرة رواد المناخ إلى أن يصبح الطلاب وشباب الجامعات مدركين وملمين بهذه الموضوعات دون النظر إلى وجودها فى المنهج الدراسى الخاص بهم، وإن وجدت تكون بطريقة مختلفة عن الطرق التقليدية لكليات العلوم والهندسة وغيرها، إضافة إلى ربط ذلك بسوق العمل.

من جانبه، أكد الوزير، على التعاون والتنسيق المستمر والدائم بين وزارتى التعليم العالى والبيئة فى كافة المبادرات والبرامج الخاصة باستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر المناخ COP27، مشيدًا بالجهود التى يبذلها فريق العمل بالوزارتين وخاصة مركز التميز التابع للمركز القومى للبحوث؛ لإنجاح المؤتمر وإظهار مصر بالشكل الحضارى اللائق بها أمام العالم، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر يعُد من الأحداث الدولية التى تحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، والمُنظمات الدولية ومختلف دول العالم.

وأشاد بالدور المحورى لمركز التميز التابع للمركز القومى للبحوث فى مجابهة أخطار التغيرات المناخية التى نلمس آثارها فى مصر، لافتاً إلى أنه يضم رؤساء المراكز والمعاهد البحثية ومنظمات المجتمع المدنى والهيئات العلمية والبحثية الدولية والإقليمية والوطنية، وكذلك المجاميع البحثية المتخصصة فى المجالات التى تخدم التغيرات المناخية والتنمية المسُتدامة، مؤكدًا على ضرورة التركيز على الدراسات البحثية الخاصة بالمجتمع المصرى من حيث الارتقاء بالوعى البيئى باعتبارها من أهم عوامل نجاح أى خطط وبرامج فى هذا الشأن.

كما أكد الوزير على تقديم كافة سبل الدعم سواء من خلال الجامعات المصرية أو المراكز والمعاهد والهيئات البحثية؛ بما يٌساهم فى نجاح المؤتمر وتنظيمه بالشكل الذى يليق باسم الدولة المصرية، مشيرًا إلى مشاركة نحو 35 جامعة مصرية فى مؤتمر المناخ COP26 فى دورته الـ26 الماضية، والذى عُقد بمدينة جلاسكو الأسكتلندية.

ولفت وزير التعليم العالى إلى أهمية وجود برنامج طموح لشباب الجامعات؛ يستهدف تعريفهم بقضية المناخ والتغيرات المناخية، والتحديات التى تواجهنا، وأهمية تنظيم مصر لهذا المؤتمر الدولى، فضلاً عن تنظيم جلسة خاصة بدمج أبعاد التغير المناخى فى مناهج التعليم الجامعى، وإدراج تأثير التغير المناخى فى أنشطة التعليم الجامعى، وخاصة التعليم الطبى.

وفى هذا الصدد، أشارت وزيرة البيئة الى أن مبادرة رواد المناخ تهدف إلى بناء القدرات الوطنية للتضافر مع جهود الدولة فى التعامل مع قضية تغير المناخ، وذلك عن طريق بناء قدرات شباب الجامعات بالمعرفة العلمية للتغيرات المناخية، وتوسيع قاعدة المعرفة المناخية، وربط داعمى وخريجى المبادرة بمشروعات التخرج والمشروعات البحثية والتطبيقية، وتعميم العلاقة بين العمل المناخى ومختلف التخصصات الجامعية، والربط بين عمل وزارة البيئة والمراكز البحثية والجامعات ومركز التميز.

وأوضحت وزيرة البيئة أن البرنامج التدريبى يشمل موضوعات مفهوم ظاهرة التغيرات المناخية، ووضع الإستراتيجية للتغيرات المناخية، وكيفية مجابهة التغيرات المناخية، والإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، والمحاور الأساسية للتكيف والتخفيف والمرتكزات الأساسية لتحقيقها، ومجالات البحث والتطوير المتطلبة، وأولويات مواجهة التغيرات المناخية فى مصر وفى العالم وعلاقتها بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المُستدامة، وأثر التغيرات المناخية على مختلف الأنشطة والمجالات والخدمات، والتحديات والفرص، والسياسات التمكينية لمواجهة التغيرات المناخية فى مصر، كالتكنولوجيات الحديثة للحد من انبعاثات الكربون، وأهمية استضافة مصر لاجتماع الدول الأطراف لاتفاقية تغير المناخ.

جديد بالذكر أنه سيتم إعداد دليل استرشادى للمدربين (Training for Trainers TOT) ، والذى يتم إعداده بالتزامن مع الدورات التدريبية؛ للاستفادة من مخرجات الجلسات التدريبية، والمناقشات التى سوف تتم خلال الدورات، وسيتم اعتماده من قِبل وزارتى البيئة والتعليم العالى.

ويستهدف البرنامج التدريبى كذلك الفئات العمرية من سن 17- 35 عامًا، ويشمل 200 مشارك بكل دورة تدريبية للبرنامج لمن بنطبق عليهم معايير الاختيار وتعقد الدورة التدريبية فى مدة شهرين، وتتم عملية التدريب إما عن طريق اللقاءات المباشرة مع المتدربين مع مراعاة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وكذلك عن طريق اللقاءات الافتراضية.