/681737/رئيس-النواب-يهنئ-الرئيس-السيسى-بذكرى-الإسراء-والمعراج

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى،رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، تلك الذكرى المباركة التى عرج فيها نبى المحبة والسلام والتسامح محمد بن عبدالله -صلى الله عليه وسلم- إلى السماوات العلى، حتى سدرة المنتهى .

دوت الخليج

وقال جبالي، في نص برقية التهنئة: "يطيب لى أن أهديكم فخامة رئيس الجمهورية باسمى وباسم أعضاء مجلس النواب، أسمى وأخلص التهانى بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج، التى يحتفى بها المسلمون فى شتى أنحاء المعمورة ."

رئيس النواب يهنئ الرئيس السيسى بذكرى الإسراء والمعراج

وأضاف رئيس مجلس النواب: " تلك الذكرى المباركة التى عرج فيها نبى المحبة والسلام والتسامح محمد بن عبدالله -صلى الله عليه وسلم- إلى السماوات العلى، حتى سدرة المنتهى، فرأى من آيات ربه الكبرى، تأكيداً لمسيرته العطرة فى إخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الهدى".

وأكد جبالي، أن تلك الذكرى العطرة تعمق فى نفوسنا الشعور بجلال ديننا السمح ونتوسم فيها معالم القدوة والمثُل، ونسأل الله العلى القدير أن يستقى شبابنا وأجيالنا القادمة من هذه الذكرى أفضل المثُل .

وأختتم المستشار الدكتور حنفى جبالي برقية التهنئة ، قائلاً : "حقيق بنا، ونحن نستقبل نسمات هذه الذكرى الدينية الجليلة أن نقر ونؤكد أن مصر المستقرة بفضل قيادتكم الحكيمة، هى فخرنا وشموخنا، وأن البناء لا يرتفع إلا بالاصطفاف على قلب رجل واحد، وبصفاء النفس وبتماسك الوحدة الوطنية التى تتوهج بالسماحة والبعد عن التعصب والشطط وتجديد الخطاب الدينى" .