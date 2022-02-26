/681744/تنظيم-مؤتمر-صحفي-لمسرحية-هاملت-بالمقلوب-بمسرح-السلام-في-هذا-الموعد

يُعقد غدًا الأحد الموافق 27 فبراير، المؤتمر الصحفي الخاص بالعرض المسرحي باسم «هاملت بالمقلوب»، على مسرح السلام بشارع القصر العيني، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً.

دوت الخليج يرصد موعد انطلاق المؤتمر الصحفي لمسرحية «هاملت بالمقلوب»

مؤتمر صحفي لمسرحية «هاملت بالمقلوب»

ويقام المؤتمر الصحفي في حضور الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، والدكتور سامح مهران، الكاتب المسرحي، ورئيس أكاديمية الفنون الأسبق، ونجوم العمل المسرحي.

أبطال مسرحية هاملت بالمقلوب

مسرحية «هاملت بالمقلوب» من بطولة خالد الصاوي، أيمن الشيوي، عمرو القاضي، خالد محمود، وبمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم الشباب.

والعمل من تأليف د. سامح مهران، وإخراج مازن الغرباوي، إنتاج وزارة الثقافة المصرية، قطاع الإنتاج الثقافي، البيت الفني للمسرح ، فرقة المسرح الحديث.

شخصية خالد الصاوي بمسرحية هاملت بالمقلوب

يجسد الصاوي شخصية «شبح هاملت» لأول مرة علي المسرح بتقنية 3D مابينج، و الهولوجرام، و هي أحدث تقنية يتم استخدامها في المسرح علي مستوي العالم.

وعن اختيار خالد الصاوي كبطل للعمل، أوضح المخرج مازن الغرباوي : "عرض هاملت بالمقلوب مليء بالمفاجأت، ويعد أختيار النجم خالد الصاوي هو أول مفاجأة، و أهمها بالطبع، حيث أنه كنت أبحث مع فريق العمل منذ فترة عن الفنان الذي سوف يقدم تلك الشخصية، وهي شبح الأب في هاملت، و كان يوجد أسماء كبيرة كثيرة".

وأردف: "وكان علي رأسها الفنان خالد الصاوي الذي رحب بالمشاركة في العرض، بعد أن قمت بالتواصل معه أنا و الفنان عمرو القاضي بطل العرض، و قراءته للنص الذي كتبه الدكتور سامح مهران، و ابداء اعجابه بالنص المكتوب، وحرفيته، وقرر الوقوف بجانب العرض و المشاركة فيه بدون أجر، كإهداء لوزارة الثقافة، و البيت الفني للمسرح".

وتابع الغرباوي: "أقدم الشخصية لأول مرة بتقنية حديثة، لم تستخدم من قبل في اي من عروض هاملت علي مستوي العالم، فالشخصية تقدم بشكل غير تقليدي، لذلك كانت تحتاج فنان غير تقليدي مثل خالد الصاوي، الذي انتهي مؤخرا من تسجيل الأداء الصوتي للعمل، و خلال أيام قليلة سوف نبدأ تصوير مشاهده، التي سوف تظهر خلال المسرحية".

واختتم مخرج العمل حديثه مشيدًا بخالد الصاوي: " مازال خالد الصاوي من أهم مخرجي المسرح المستقل، و له تاريخ كبير، وهو امتداد لكل الرموز الفنية في مصر، وذلك التعاون لن يكون الأخير بيني و بينه".