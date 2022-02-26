المتحف المصرى الكبير يسعى لاعتماده كمبنى أخضر (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - تسعى إدارة مشروع المتحف المصرى الكبير، بالتعاون مع المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، لاعتماد كافة مبانى مشروع المتحف كمبانى خضراء يتوافر بها الاستدامة بأبعادها البيئية والاقتصادية والثقافية، ليصبح بذلك أول متحف فى مصر يتم اعتماده كمبنى أخضر.







يأتى ذلك فى إطار أهداف استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، للحفاظ على التوازن البيئى واستدامة النشاط السياحى والأثرى وتشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ونشر الممارسات الصديقة للبيئة، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة بقطاعى السياحة والآثار.

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