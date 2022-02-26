نقابة الموسيقيين تتعاون مع مصلحة الضرب لحل الأزمات

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اجتمع رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب مع نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، لحل مشاكل النقابة مع مصلحة الضرائب، في ظل اهتمام كبير من وزير المالية لتعاون المصلحة مع كافة مؤسسات المجتمع المدني.

دوت الخليج ترصد اجتماع مصلحة الضرائب ونقابة المهن الموسيقية

هاني شاكر نقيب الموسيقيين عن مصلحة الضرائب

تحدث الفنان هاني شاكر عن ما تفعله مصلحة الضرائب حاليًا من مد جسور التعاون مع كافة الجهات الحكومية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، خاصة مع نقابة الموسيقيين، لعمل بروتوكولات جديدة للضرائب، لما في صالح المواطن المصري.

كما أشار شاكر إلى الصعوبات التي تواجهها النقابة في الفترة الحالية، وما حدث من جمود فني في العامين الماضيين جراء جائحة كورونا، ولكن هذا لا يمنع أعضاء نقابة المهن الموسيقية ومجلس إدارتها بالإلتزام بقوانين الضرائب، وأكد على حرص النقابة أيضًا على التعاون مع مصلحة الضرائب في أي شيء؛ لما تشكله الضرائب من عماد أساسي للموازنة العامة للدولة، وما في ذلك من مصلحة للمجتمع كله وليس قطاع بعينه.

وشدد هاني شاكر على حرص النقابة على مصلحة كل أعضائها وحل مشاكلهم، بما بيهم صغار الفنانين، والشباب الذين يبدأو في المجال حديثًا، وأشار شاكر أن أعضاء النقابة يمثلون حوالي 70% من الفنانين الموسيقيين في مصر، وهذا سبب أدعى لتعاون النقابة مع مصلحة الضرائب وغيرها من جهات الدولة لحل كل مشاكل ابنائها.

رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب

نقل رئيس مصلحة الضرائب رضا عبد القادر حرص وزير المالية على التعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني، بما فيها نقابة المهن الموسيقية كأحد ممولي المصلحة، لرفع الوعي لدى الجميع بأمية الضرائب، وفائدتها لاستقرار حال خزانة الدولة، لما يعود بالنفع على الفرد، ويسدد جميع إحتياجاته من خدمات وإصلاحات.

ووجه عبد القادر الشكر لنقيب الموسيقيين هاني شاكر على تعاونه الدائم هو والنقابة مع مصلحة الدرائب، لرفع الوعي العام في المجتمع، وخاصة بين أعضاء النقابة، مما يسهل عمل مصلحة الضرائب، ويمكنها من تقديم خدمات وبروتوكولات أكثر سهولة، تحل عدد أكبر من مشاكل المواطنين.

صلاح يوسف مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية

وتحدث صلاح يوسف مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن سعادته بهذا التعاون بين مصلحة الضرائب ونقابة المهن الموسيقية، مما يؤدي إلى زيادة الشفافية والوضوح، وأيضًا عن الندوات وورش العمل المجانية التي تنظمها مصلحة الضرائب لأعضاء نقابة الموسيقيين؛ لتعريفهم الطرق الصحيحة للتعاملات الضريبية المختلفة، وتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، وأشار إلى أن قطاع البحوث الضريبية هو من يعمل على حل مشاكل الممولين.

علاء عيسى رئيس قطاع البحوث الضريبية

أشار رئيس قطاع البحوث الضريبية علاء عيسى ، إلى العمل على تشكيل لجنة مكونة من أعضاء من نقابة المهن الموسيقية، بالتعاون مع أفراد من مصلحة الضرائب، للعمل أول بأول على حل أي مشكلات في الإطار التعاوني بين النقابة ومصلحة الضرائب.

كما أوضح علاء عيسى أن هذا التعاون سوف يجعل الموسيقيين على وعي مستمر بكل جديد في الأنظمة الضريبية، مما يجعلهم جميعًا ملتزمين بشكل صحيح ضريبيًا، وطالب النقابة بعمل بحث حالة لكل الموسيقيين، وتقصيمهم لفئات لمعرفة الأسلوب الأمثل للتعامل معهم ضريبًا.

وأضاف قائلًا:"نحن نريد إزالة الخوف من الضرائب ومن التعامل مع مصلحة الضرائب حيث أننا نهدف إلى تقديم خدمات ضريبية متميزة للممولين بكل سهولة ويسر".

اجتماع مصلحة الضرائب مع نقابة المهن الموسيقية

كان الاجتماع بحضور معاون رئيس مصلحة الضرائب محمد كشك ، مدير الشئون القانونية ممدوح الليثي ، تامر فوزي بمركز كبار مهن حرة ، مركز كبار مهن حرة محمد السلكاوي، عصام عبد الهادي مركز كبار المهن الحرة ، ومن نقابة الموسيقيين المايسترو محمد أبواليزيد وكيل أول نقابة المهن الموسيقية ، المستشار القانوني للنقابة علاء الدين عامر ، سعد المتولي مستشار قانوني للنقابة ، ونبيل عبد الله المحاسب القانوني للنقابة ، وعماد الدسوقي مدير الحسابات، وتم الإتفاق على عقد مزيد من الجلسات لوضع بروتوكولات لتسهيل الإجرائات الضريبة، وعرض حلول لكافة المشكلات التي يواجهها الممولون.